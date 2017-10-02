ДЛЯ ВСЕХ
Фестиваль "НольПлюс"
10:00, 12:00, 15:00, 16:30, 18:00 – научно-популярное кино, 13:30 – программа "Взрослый выбор" - игровое кино для школьников; 20:00 — х/ф "Путь прорастания травинки". МТЦ "Космос", улица Республики, 169.
19:00 – докфильм "Поток жизни". Технопарк, улица Республики, 142. Подробнее о фильмах и расписании здесь.
19:00 - Венгерская королевская оперетта. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики 129. Подробности здесь.
19:00 - концерт ВИА "Портреты Фа#". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности здесь.
19:30 - неделя фильмов Даррена Аронофски: "Рестлер" (2008). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - круглый стол "Проблемы и перспективы развития гастрономического туризма в Тюменской области". Участники: директор департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев, директор "Агентства туризма и продвижения Тюменской области" Мария Трофимова, руководители профильных департаментов Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. В обсуждении также примут участие главы общественных организаций и объединений - Тюменского Областного Союза Туриндустрии, Региональной Ассоциации Тюменских туристических организаций, Ассоциации гостеприимства Тюменской области. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
11:00 - заседание комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению, улица Республики, 52, каб. 521 (малый зал).
13:00 - открытие ООО "Свинокомплекс "Тюменский". Рабочая поездка губернатора в Нижнетавдинский район. Аккредитованные СМИ.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1866 году по Венскому договору Австрия уступила Италии Венецию.
В 1910 году состоялось открытие Московского аэродрома на Ходынском поле (закрыт в 2003 году).
В 1929 году королевство сербов, хорватов и словенцев получает официальное название Югославия.
В 1952 году Великобритания провела первое испытание ядерного оружия. Первая запись видеоизображения на магнитную ленту в Лос-Анджелесе.
В 1967 году экспериментальный ракетоплан "Норт Американ Х-15А-2" развил скорость 7297 км/ч, в 6,72 раза превышающую скорость звука.
В 1993 году в Москве противостояние сторонников президента Ельцина и Верховного Совета (ВС РФ) переходит в фазу открытого вооружённого противостояния — сторонники ВС РФ прорывают кольцо блокады вокруг Белого дома, захватывают здание мэрии и требуют предоставления прямого эфира у телецентра в Останкино.
В 2005 году останки генерала Деникина и философа Ивана Ильина перезахоронены в Донском монастыре.
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