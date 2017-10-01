ДЛЯ ВСЕХ
Фестиваль "НольПлюс"
10:00, 12:00, 15:00, 16:30, 18:00 – документальные фильмы из программы "Человек и природа", 13:30 – спецпоказ х/ф "Eins" (Германия), 20:00 – художественная полнометражка "Его дочь". МТЦ "Космос", улица Республики, 169.
10:00 – фильмы по программе "В поисках сокровищ", 11:30 – программа "Ценность дружбы", 13:00 - образовательный проект "Русская литература": серии "Гроза", "Капитанская дочка", "Идиот"; 15.00 – "Отцы и дети", программа игровых фильмов; 16.30 – программа мультфильмов для малышей "Путешествие". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46.
10:30 - концерт "для ползунков": "Деревянная музыка". Театр кукол, улица Кирова, 36, малый зал. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Гранды джазового рояля. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 – "Курара". Акустика. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
19:30 - неделя фильмов Даррена Аронофски: "Реквием по мечте" (2000). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 – выездная пресс-конференция с участием начальника ГУС Сергея Шустова об открытии моста Мельникайте (бывший Совмещенный мост) и старых железнодорожного и автомобильного мостов. Мост со стороны города (с улицы Мельникайте). Тел. 49-01-22, 8-982-940-97-17 – Ольга Крюкова.
14:00 - "Тюмень Водоканал" расскажет о крупном отключении воды 4 сентября, в связи с работами по введению в строй нового канализационного коллектора по улице Полевой. Подробности у Ивана Камельских - i.kamelskih@rosvodokanal.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1552 году произошло взятие войсками Ивана Грозного Казани, присоединение Казанского ханства к России.
В 1870 году Рим стал столицей объединённой Италии.
В 1944 году — Вторая мировая война: подавление немецкими войсками Варшавского восстания, начавшегося 1 августа 1944 года и стоившего более четверти миллиона жизней.
В 1946 году — премьера первой "мыльной оперы" "Далёкий холм" в телесети "DuMont".
В 1987 году на первом канале Центрального телевидения вышла в эфир первая программа "Взгляд".
В 2002 году в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор. Он представляет собой самоходную тележку с ёмкостью из сверхпрочного сплава, в которую загружаются денежные банкноты или ценные бумаги. Благодаря компьютерно-навигационной системе робота можно направить по нужному адресу, назвав имя получателя груза.
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