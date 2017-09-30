ДЛЯ ВСЕХ
10:00 -16:00 - показ фильмов в рамках фестиваля "НольПлюс". Технопарк, улица Республики, 142. Вход бесплатный. Подробности здесь.
10:00 – детские спектакли "Кот, дрозд и петушок", 12:00 - "Иван Царевич и серый волк". "Коляда-театр" и Центр современной драматургии. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 – "Озорной гусенок", 11:00 – "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
15:00 – цирк зверей. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
17:00 - официальное открытие фестиваля "НольПлюс". Драмтеатр, малый зал, улица Республики, 129.
18:00 – мелодрама "Как Зоя гусей кормила", 20:30 - квартирник-концерт "СашБаш. Свердловск – Ленинград и назад". "Коляда-театр" и Центр современной драматургии. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 – музыкальная комедия "Мирандолина". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Artik & Asti. КТЗ "Байконур", улица М. Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Посвящение Людмиле Зыкиной. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Семинар в рамках проекта "Фитнес Школа". Спикер - сертифицированный фитнес-тренер, основатель проекта "Фитнес Школа" Константин Осинский. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности, регистрация здесь.
19:00 - Инструментальная программа от музыкального коллектива Stage Band. Для всех ценителей и любителей джаза. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
16:30 - пресс-подход на фестивале "Ноль Плюс", 17:00 - открытие фестиваля. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности у Светланы Романовской, тел. 8-908-88-93-048.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1869 году первые почтовые открытки выпущены в Вене.
В 1890 году в горах Сьерра-Невада в долине реки Йосемити-крик основан Йосемитский национальный парк площадью 304 тысячи га, в котором растут тысячелетние секвойи.
В 1908 году Генри Форд представил новую модель своего автомобиля "Форд Лиззи" (модель T), ставший благодаря своей низкой цене (850 долларов), выносливости и экономичности самым популярным автомобилем первой четверти века. К 1927 году было выпущено 15 миллионов автомобилей данной марки.
В 1930 году в Московском Кремле большевиками взорван Чудов монастырь, основанный в 1365 году.
В 1960 году с конвейера сошёл первый "Запорожец", получивший в народе прозвище "горбатый".
В 1967 году центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении.
В 1988 году сборная СССР по футболу стала олимпийским чемпионом, победив бразильцев 2:1.
В 1992 году в России началась выдача приватизационных сертификатов — ваучеров.
В 1993 году в России отменена прописка, основной принцип которой заключается в жёсткой привязке граждан к их постоянному месту жительства. Установленный порядок прописки требовал на усмотрение административных органов разрешение на проживание и, соответственно, устройство на работу и учёбу, регистрации актов гражданского состояния.
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