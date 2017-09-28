ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - премьера спектакля "Золотой петушок". 16:00 - "Дядя Степа в стране Светофории". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00 - выставка "Служим Отечеству" откроется на территории Тюменского Технопарка, улица Республики, 142. Подробности здесь.
11:00 - выставка современного искусства "Уличная грязь". "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
19:00 - "Гроза", 20:00 - "Грязнуля". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - легенда русского рока: группа "Цветы". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - гастроли "Коляда-театра" и Центра Современной драматургии: "Девушки в любви", 19:30 - "Долорес Клейборн". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - духовная музыка: Иоган Себастьян Бах и А. Гречанинов. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Фестиваль итальянского кино NICE: "Лучшие враги". КЗ "Премьер", улица 50 Лет ВЛКСМ, 63. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Неделя фильмов Клинта Иствуда: "Гран Торино" (2008). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 – открытие академии собственной безопасности "Бабушки особого назначения!" Организатор проекта - Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" при поддержке департамента социального развития Тюменской области. Управление ГИБДД УМВД России по Тюменской области улица Одесская, 16, 4 этаж. Подробная информация по тел. (3452)30-39-59 или на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/ starsheepokolenie.
10.00 - заседание круглого стола по теме: "Актуальные задачи формирования патриотизма на современном этапе". Облдума, улица Республики, 52.
10:00 - открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Золотая осень – 2017". Контактный телефон: 8-904-498-88-57 - Леонид Кобелев.
15:00 - акция на железнодорожном переезде ст. Винзили "Остановись до поезда". О намерении проведения фото-и видеосъемки просьба сообщить по тел.: 52-48-82, 8 922 435-16-01.
15:00 - круглый стол по вопросам повышения качества жизни для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями. Конференц-зал поликлиника № 17, улица Монтажников, 41/1, вход через детскую поликлинику.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1621 году заключён Хотинский договор, по которому Польша обязалась перед Турцией удерживать запорожских казаков от набегов на Крым.
В 1739 году по Белградскому договору Россия получила от Турции Азов и Очаков.
В 1897 году впервые исполнено танго. Произошло это в Буэнос-Айресе в театре "Олимпо" на премьере спектакля "Креольский суд".
В 1916 году Джон Рокфеллер, основатель компании "Стандарт Ойл", стал первым в мире миллиардером.
В 1926 году закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра.
В 1941 году - начало убийств в Бабьем Яру. За два дня в оврагах Бабьего Яра вблизи Киева фашистами и ОУНовцами истреблено около 60000 человек, в основном ― евреев — мирных жителей Киева, а также цыган и советских военнопленных.
В 1957 году произошла радиационная авария на предприятии "Маяк".
В 1963 году советская атомная подводная лодка "К-181" всплыла на Северном полюсе.
В 1984 году западная и восточная бригады строителей БАМа встретились в посёлке Куанда - уложено последнее, "золотое" звено; обе части дороги соединены в единое целое.
В 1986 году советский астроном Людмила Карачкина открыла два астероида, которым были присвоены имена "Раневская" и "Остап Бендер".
В 1998 году финансовый кризис в Японии привёл к самому крупному после второй мировой войны банкротству. О нём объявила лизинговая компания "Джапан лизинг корпорэйшн", долги которой превысили 16 млрд долл.
В 2001 году гражданам России разрешено открывать счета в иностранных банках.
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