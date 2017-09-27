ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - премьера спектакля "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:30 - #СлонСобирает: 7 мифов о рекламных материалах. Дом здоровья, Водопроводная, 30. Подробности здесь.
19:00 - "Пули над Бродвеем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Schokk + все хиты. КТЗ "Байконур", улица Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:30 - мастер-класс Евгения Вишнякова "Эмоциональный интеллект родителя". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
20:00 - Фестиваль итальянского кино NICE: "В одном прекрасном месте". КЗ "Премьер", улица 50 Лет ВЛКСМ, 63. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Неделя фильмов Клинта Иствуда: "Чудо на Гудзоне" (2016). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Герою Социалистического труда, Заслуженному пилоту СССР Ивану Тихоновичу Хохлову. Для аккредитации на нужно до 20:00 27 сентября по тюменскому времени направить контакты данные (ФИО) корреспондентов и название издания на электронный адрес: pr@utair.ru.
11:00 — пресс-конференция "Физкультурно-спортивные услуги: выбирай правильно", участники: начальник управления по физической культуре и спорту департамента по спорту Тюменской области Сергей Вотинов, председатель Общественного совета при департаменте по спорту Тюменской области, генеральный директор спортивных клубов City Fitness Алексей Карандаев. Дом журналистов. улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел. +7-922-397-67-43.
13:00 - пресс-конференция "Система оказания государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений. Предоставление государственных услуг в электронном виде. Оценка качества оказания государственных услуг" с участием заместителя директора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимира Третьякова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел. +7-922-397-67-43.
17:00 — пресс-конференция с создателями первого в России VR-спектакля "В поисках автора", МТЦ "Космос"Аккредитация 8 (996)-946-51-48, kurbonalievafarangis@gmail.com
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1925 году — В СССР принято положение о Рабоче-Крестьянской милиции.
В 1939 году - Вторая мировая война: капитуляция Варшавы.
Заключён "Договор о дружбе и границе между СССР и Германией".
В 1994 году паром "Эстония" затонул в Балтийском море, погибли 852 человека.
В 2009 году индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне обнаружена вода.
В 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова.
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