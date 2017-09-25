26
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 25 сентября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

12:00 -  белорусский народный праздник "Дажынки" для школьников. ДНК "Строитель", улица Республики, 159, вход свободный. Подробности здесь.

19:00 -  ТФО и Борис Березовский. Грандиозное открытие концертного сезона 2017/2018. Филармония, улица Республики, 34. подробности, билеты здесь.

19:00 - "Соло для часов с боем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00- Неделя фильмов Клинта Иствуда: "Подмена" (2008). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00  - пленарное заседание форума "День знаний для предпринимателей". Технопарк, улица Республики, 142.

11:00 - пресс-конференция "Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1887 году Эмиль Берлинер запатентовал граммофон.

В 1921 году Россия призвала помочь голодающим Поволжья.

В 1977 году первый ток дала Чернобыльская АЭС — первая атомная электростанция Украины.

В 2008 году в Монголии открыта крупнейшая статуя Чингисхана.

В 2016 году подписан договор о прекращении огня между правительством Колумбии и повстанцами. Фактическое завершение гражданской войны в Колумбии.

Теги: повестка
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