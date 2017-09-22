23
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 22 сентября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 12:00 - премьера "Ёжик, Медвежонок и дырпыр", сказка для самых маленьких. Театр "Ангажемент", улица Советская, 8А. Подробности, билеты здесь.

10:30, 12:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой", 11:00 - "Репка". Именинники сентября от 2 до 12 лет могут посмотреть один из спектаклей бесплатно. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

12:00 - фитнес-субботник в Затюменском парке. Подробности здесь.

12:00, 16:00 - цирк зверей. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Вино любви", сценическая композиция Георгия Цхвиравы по рассказам Аркадия Аверченко. Театр "Ангажемент", улица Советская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - выступление Тюменского филармонического оркестра в ТРЦ "Кристалл". Вход свободный.

20:00 - Семинар "Идеальное тело это образ мышления". Отель "Восток", улица Республики, 159. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1839 году в Москве заложен храм Христа Спасителя.

В 1873 году в Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари.

В 1924 году в Ленинграде произошло сильное наводнение, вода в Неве поднялась до отметки 380 см выше ординара.

В 1939 году во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена капсула времени, которую должны вскрыть в 6939 году. В капсулу вложили женскую шляпку, мужскую курительную трубку и 1100 микрофильмов.

В 1980 году в Северодвинске спущена на воду самая большая в мире подлодка "Акула" ("Тайфун").

В 1997 году анонсирована поисковая машина Yandex.Ru.

В 2008 году состоялась презентация первой версии операционной системы Android.

Теги: повестка
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