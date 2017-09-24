ДЛЯ ВСЕХ
14:00 - осенний кубок КВН ВОИ. Дворец творчества и спорта "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Вход свободный.
19:00 - благотворительный концерт "Краски жизни". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности здесь.
20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальеври". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00- Неделя фильмов Клинта Иствуда: "Малышка на Миллион" (2004). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
До 12:00 - аккредитация на пленарное заседание форума "День знаний для предпринимателей" (состоится 26 сентября).ФИО журналистов нужно выслать по электронной почте на адрес press@72to.ru.
12:00 - пресс-конференция депутатов-членов фракции ЛДПР Тюменской облдумы во главе с руководителем Глебом Трубиным. облдума, улица Республики, 52, зал видеоконференций (№ 323).
15:00 - пресс-конференция в честь открытия нового концертного сезона в Тюменской филармонии. Спикеры: Андрей Чувашов, директор Тюменской филармонии, Евгений Шестаков, художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра, главный дирижер, заслуженный деятель искусств России, Борис Березовский, пианист, заслуженный артист РФ. Филармония, улица Республики, 34. Аккредитация по тел. 8-922-266-22-43 - Елена Крук.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1632 году основан Якутск.
В 1763 году по приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь, первая публичная больница в России.
В 1818 году английский врач Джеймс Бландел (James Blundell) провёл первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.
В 1932 году испанской Каталонии была предоставлена автономия с правом иметь собственный флаг, государственный язык и парламент.
В 1935 году в СССР снижены цены на хлеб, отменены карточки на мясо, рыбу, сахар.В это же день, но в 1939 году в Германии введены ограничения на торговлю хлебом и мукой.
В 1943 году Смоленск освобожден от немецких войск.
В 1995 году премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и председатель ООП Ясир Арафат подписали в Вашингтоне развёрнутое соглашение о создании палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.
В 1999 году Борис Ельцин утвердил положение о Федеральной службе налоговой полиции и установил её штатную численность.
В 2002 году в районе посёлков Мама и Витимский Мамско-Чуйского района Иркутской области упал Витимский болид. На месте падения метеора наблюдалась картина, очень похожая на Тунгусское событие, только в несколько меньших масштабах (зона вывала леса примерно 10×6 км, зона пожара 3×2 км.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru