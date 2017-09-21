ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Зойкина квартира", трагифарс по пьесе Михаила Булгакова. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А, Подробности, билеты здесь.
20:00 - выступление Тюменского филармонического оркестра в ТРЦ "Сити-Молл", улица Чаркова, 60. Вход свободный.
20:00 - неделя фильмов Стивена Спилберга: "Инопланетянин" (1982). Fabric Dar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1764 году в Российской империи введены верстовые столбы.
В 1784 году русские основали первое постоянное поселение на Аляске — Гавань Трёх Святителей.
В 1789 году — разгром турецкой армии русско-австрийскими войсками под командованием генерала А. В. Суворова и принца Ф. Кобургского в битве при Рымнике.
В 1862 году президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов.
В 1939 году СССР и Германия предварительно установили границу между собой в Польше по Висле.
В 1944 году Красная армия освободила от нацистов город Таллин.
В 1955 году у Бахчисарая открыта Крымская астрофизическая обсерватория.
В 2001 году США ужесточили санкции против Индии и Пакистана, введённые в 1998 году после того, как эти страны произвели испытания ядерного оружия. В 2002 году эти страны оказались на грани ядерной войны.
В 2010 году в Израиле вступил в силу закон о гражданском браке для нерелигиозных граждан
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