22
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 21 сентября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Зойкина квартира", трагифарс по пьесе Михаила Булгакова. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А, Подробности, билеты здесь.

20:00 - выступление Тюменского филармонического оркестра в ТРЦ "Сити-Молл", улица Чаркова, 60. Вход свободный.

20:00 - неделя фильмов Стивена Спилберга: "Инопланетянин" (1982). Fabric Dar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1764 году в Российской империи введены верстовые столбы.

В 1784 году русские основали первое постоянное поселение на Аляске — Гавань Трёх Святителей.

В 1789 году — разгром турецкой армии русско-австрийскими войсками под командованием генерала А. В. Суворова и принца Ф. Кобургского в битве при Рымнике.

В 1862 году президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов.

В 1939 году СССР и Германия предварительно установили границу между собой в Польше по Висле.

В 1944 году Красная армия освободила от нацистов город Таллин.

В 1955 году у Бахчисарая открыта Крымская астрофизическая обсерватория.

В 2001 году США ужесточили санкции против Индии и Пакистана, введённые в 1998 году после того, как эти страны произвели испытания ядерного оружия. В 2002 году эти страны оказались на грани ядерной войны.

В 2010 году в Израиле вступил в силу закон о гражданском браке для нерелигиозных граждан

Теги: концерты , история , повестка , спектакли , пресс-конференции
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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