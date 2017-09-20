ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - неделя фильмов Стивена Спилберга: "Челюсти" (1975). Fabric Dar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 9:00 – Нефтегазовый форум. Программа здесь.
12:30 - пресс-конференция "Уральский банк реконструкции и развития расширяет сеть ипотечных центров в регионах. С чем эксперты связывают взрывной интерес к ипотеке в регионах России? Какую нишу новые игроки займут на высококонкурентном рынке ипотеки?" Участники: управляющий по Тюменской области Уральского банка реконструкции и развития Владислав Самойлов, заместитель руководителя ипотечного отдела "Этажей" Ирина Пономарчук и другие. Дом журналистов, улица Плины Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 862 году новгородцы призвали на княжение братьев варягов Рюрика, Синеуса и Трувора.
В 1937 году вышел роман Дж. Р. Р. Толкина "Хоббит, или Туда и обратно".
В 1943 году Чернигов освобождён от фашистских захватчиков.
В 1962 году после 48 лет отсутствия в Россию с двумя концертами прибыл Игорь Стравинский.
В 1993 году президент России Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета.
В 1999 году на Тайване произошло землетрясение, погибло 2000 человек.
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