ДЛЯ ВСЕХ
9:00 -12:00 - курс безопасности для детей "Один в городе". Семейный развивающий центр "Лесенка", улица Пермякова, 71/3. Подробности здесь.
10:00-12:00 - [Не] сижу в декрете: площадка, где мамы, которые уже занимаются бизнесом или только хотят им заниматься, встречаются, общаются, делятся опытом и находками, обсуждают идеи, советуются и поддерживают друг друга. "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:00 - "Крейцерова соната", "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности,билеты здесь.
19:00 - PHARAOH: LONELY STAR. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
20:00 - неделя фильмов Стивена Спилберга: "Близкие контакты третьей степени" (1977). Fabric Dar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 9:00 – Нефтегазовый форум. Программа, аккредитация здесь.
10:00 - пресс-конференция "2017 год - год финансовых рекордов. Экватор Стратегии развития" с участием президента ПАО "Запсибкомбанк" Дмитрия Горицкого. Отель "DoubleTree by Hilton Tyumen", улица Орджоникидзе, 46, 2 этаж. Аккредитация по телефону: +7-922-397-67-43.
13:00 - пресс-конференция "Психическое здоровье: надо быть внимательным к близким людям. Результаты работы психиатрической службы". Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1862 году в Великом Новгороде открыт памятник "Тысячелетие России".
В 1878 году в Петербурге открылись Высшие Бестужевские курсы — первый в России женский университет.
В 1942 году нацистами уничтожено гетто в Домачево.
В 1979 году выведена на орбиту астрономическая обсерватория для регистрации излучения высокой энергии.
В 1992 году на референдуме большинство граждан Франции высказалось за вступление страны в Европейский союз.
В 1999 году в бельгийскомАнтверпене начала работу "школа проституток". На курсы могли быть зачислены не только "начинающие", но и те, кто хотят повысить уровень своего профессионального мастерства. Спустя три месяца школа была закрыта под давлением общественных организаций.
В 2002 году сошел ледник Колка в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. в результате стихийного бедствия погиб Сергей Бодров и съёмочная группа фильма "Связной".
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