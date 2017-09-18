19
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 18 сентября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:30 - международный танцевальный фестиваль "Золотые ворота Сибири - 2017", улица Герцена, 87. Подробности здесь.

20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери", театральный проект "Открытая сцена" - самостоятельные работы артистов ТБДТ. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности,билеты здесь.

20:00 - неделя фильмов Стивена Спилберга: "Империя солнца" (1987). Fabric Dar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1790 году писатель Александр Радищев сослан в Сибирь за своё "Путешествие из Петербурга в Москву".

В 1893 году Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.

В 1918 году совнарком РСФСР запретил вывоз за границу художественных и исторических памятников.

В 1946 году советское правительство учредило комиссию по делам колхозов для возврата колхозной собственности, присвоенной крестьянами в ходе войны.

В 1985 году землетрясение в Мехико, силой 8,1 балла. Более 9000 чел. погибло, 30 000 ранено, 95 000 лишились жилья.

В 1990 году Ассоциация пользователей UNIX зарегистрировала домен верхнего уровня SU для применения на территории СССР.

В 2000 году в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учёными. На них — астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошёл по касательной и опять вылетел в космос. По словам астрономов, если бы он шёл на 20 км ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы мощный взрыв, как от крупной ядерной бомбы.

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2017