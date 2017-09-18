ДЛЯ ВСЕХ
19:30 - международный танцевальный фестиваль "Золотые ворота Сибири - 2017", улица Герцена, 87. Подробности здесь.
20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери", театральный проект "Открытая сцена" - самостоятельные работы артистов ТБДТ. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности,билеты здесь.
20:00 - неделя фильмов Стивена Спилберга: "Империя солнца" (1987). Fabric Dar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1790 году писатель Александр Радищев сослан в Сибирь за своё "Путешествие из Петербурга в Москву".
В 1893 году Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.
В 1918 году совнарком РСФСР запретил вывоз за границу художественных и исторических памятников.
В 1946 году советское правительство учредило комиссию по делам колхозов для возврата колхозной собственности, присвоенной крестьянами в ходе войны.
В 1985 году землетрясение в Мехико, силой 8,1 балла. Более 9000 чел. погибло, 30 000 ранено, 95 000 лишились жилья.
В 1990 году Ассоциация пользователей UNIX зарегистрировала домен верхнего уровня SU для применения на территории СССР.
В 2000 году в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учёными. На них — астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошёл по касательной и опять вылетел в космос. По словам астрономов, если бы он шёл на 20 км ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы мощный взрыв, как от крупной ядерной бомбы.
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