ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Григорий Лепс. Юбилейный концерт. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь
19:00 - встреча "Как удачно переехать в Краснодар", эскперт - Кира Почеркова. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
20:00 - неделя фильмов Стивена Спилберга: "Дуэль" (1972). Fabric Dar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1938 году на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днём (Чёрный день).
В 1947 году создано ЦРУ США. В этот же день Военно-воздушные силы США выделены в отдельный вид вооружённых сил.
В 1954 году введена в строй Камская ГЭС.
В 2006 году состоялся запуск космического корабля Союз ТМА-9 с первой космической туристкой и одновременно первым иранским космонавтом Ануше Ансари на борту.
В 2009 году в Японии изобретён стойкий антисептик, уничтожающий вирусы, в том числе и свиного гриппа.
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