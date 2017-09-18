18
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 17 сентября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - Григорий Лепс. Юбилейный концерт. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь

19:00 - встреча "Как удачно переехать в Краснодар", эскперт - Кира Почеркова. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.

20:00 - неделя фильмов Стивена Спилберга: "Дуэль" (1972). Fabric Dar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1938 году на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днём (Чёрный день).

В 1947 году создано ЦРУ США. В этот же день Военно-воздушные силы США выделены в отдельный вид вооружённых сил.

В 1954 году введена в строй Камская ГЭС.

В 2006 году состоялся запуск космического корабля Союз ТМА-9 с первой космической туристкой и одновременно первым иранским космонавтом Ануше Ансари на борту.

В 2009 году в Японии изобретён стойкий антисептик, уничтожающий вирусы, в том числе и свиного гриппа.

Теги: повестка
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