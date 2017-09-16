ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Загадки природы", спектакль-игра, 11:00 - "Бобик в гостях у Барбоски". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Бармалей" для детей 3-7 лет, 14:00 - "Река возвращается" - для тех, кому за 16. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности,
15:00 - Цирк зверей. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 - музыкальная комедия "Мирандолина". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:30 - кинопоказ короткометражных фильмов фестиваля венгерского кино CIFRA-3. Венгерское кино на языке оригинала с русскими субтитрами. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:00 - группа "Свидание" презентует альбом "№2" в Доме печати, улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1812 году – сражение русских и французских войск под Смоленском, первое сражение под Полоцком. Император Александр I назначил главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчением Михаила Кутузова.
В 1903 году Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию.
В 1928 году в Москве открыт стадион "Динамо".
В 1958 году лидер Китая Мао Цзэдун объявил начало политики "большого скачка".
В 1961 году в СССР создана система Гражданской обороны.
В 1977 году советский атомный ледокол "Арктика" первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.
В 1988 году создано Всероссийское общество инвалидов.
В 1998 году Правительство Российской Федерации объявило дефолт. Начало экономического кризиса в РФ.
В 2009 году это был трагический день: произошёл крупный теракт в Назрани (Россия, Ингушетия). В результате 20 человек погибли, 138 были ранены. Серьёзная техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС унесла жизни 75 человек.
В 2012 году вынесен приговор по делу Pussy Riot.
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