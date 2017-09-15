ДЛЯ ВСЕХ
09:00 - 15:00 - акция "Доктор с Вами" во всех муниципальных поликлиниках города Тюмени, а также в ГБУЗ ТО "ОКБ №2".
10:30, 12:00 - "Озорной Гусенок", спектакль-игра, 11:00 - "Колобок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня", 12:00 - "Золушка". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
С 11:30 - Всероссийский день бега "Кросс нации-2017". 11:30 - церемония открытия, 12:00 - старт соревнований, 14:30 - церемония награждения победителей и призеров; 15:30 - официальная церемония закрытия. Площадь у здания правительства Тюменской области.
14:00 - концертная программа "От белой ромашки до красной рябины". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
17:00 - Цирк зверей. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 - музыкальная комедия "Мирандолина". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - комедия положений "Господин, который платит". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Правила создания вовлекающего текста". Медиаполис, улица Чернышевского 2А/12. Запись на встречу здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1492 году во время первой экспедиции Колумба открыто Саргассово море.
В 1908 году Уильямом Дюрантом учреждена компания "General Motors".
В 1914 году Государственной Думой Российской Империи был принят закон о запрете продажи водки на время войны.
В 1976 году многократный рекордсмен и чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спас с 10-метровой глубины 20 человек, когда переполненный троллейбус упал с моста в Ереванское водохранилище.
В 1987 году подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.
В 1996 году в США арестован хакер Кевин Митник, взломавший компьютерную сеть Пентагона.
В 1999 году Билл Гейтс и его жена Мелинда пожертвовали более $5 млрд на основание организации, посвящённой изучению вопросов улучшения здоровья. Из этой суммы $200 млн потрачены на закупку и доставку компьютерной техники, а $100 млн на доставку вакцин в развивающиеся страны.
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