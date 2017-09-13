ДЛЯ ВСЕХ
С 9:30 - ИНФОТЕХ-2017. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
10:00 - "Волк и семеро козлят", сказка для самых маленьких. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности здесь.
18:30 - встреча "Социальное предпринимательство — бизнес от сердца". Севастопольская, 31, штаб "Опора России".
20:00 - неделя фильмов Братьев Коэн: "О, где же ты, Брат?" (2000). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - Линда. "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 9:30 - ИНФОТЕХ-2017. В 17:00 - Церемония закрытия выставки "Информационные технологии". Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
11:00 - ТИУ: итоги приемной кампании-2017, стратегические проекты в рамках программы развития вуза, структурные перемены и т.д. Персс-конференция с участием с участием и.о. ректора Вероники Ефремовой. Улица Володарского, 38 каб. 219. Аккредитация по телефону 8(3452)390330 или по почте press@tyuiu.ru
11:00 - круглый стол "Соблюдение прав граждан в случае банкротства УК". Участники: главный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая, старший помощник прокурора Центрального округа города Тюмени Ольга Ершова, помощник руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Соколова и начальник отдела юридического обеспечения ведомства Ирина Турбина, Екатерина Браун, руководитель ООО "УК ЖКХ" Константин Мячиков. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Тел. 7(963)003-21-28, 7(312)200-09-46, e-mail: press-centre@fedpress.ru
19:00 - пресс-показ нового спектакля Тюменского драматического театра "Мирандолина". ТБДТ, улица Республики, 129. Аккредитация по тел. 8-922-266-22-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1812 году войска Наполеона вошли в Москву, начало пожаров.
В 1896 году в столице России начало действовать Санкт-Петербургское телеграфное агентство, созданное по инициативе министерства финансов, министерства внутренних дел и министерства иностранных дел. Оно имело своим "назначением сообщать внутри Империи и за границей политические, финансовые, экономические, торговые и другие имеющие общественный интерес сведения…"
В 1911 году во время мемориальных торжеств в память Александра II в Киеве эсером Д. Г. Богровым смертельно ранен Пётр Аркадьевич Столыпин, российский государственный деятель, министр внутренних дел, премьер-министр России.
В 1917 году официальное свержение монархии: Временное правительство объявило Россию республикой.
В 1959 году космический аппарат Луна-2 впервые в мире достиг поверхности Луны. В этот же день, но в 2007 году с космодрома Танэгасима запущена японская АМС Kaguya, предназначенная для исследования Луны.
В 2000 году корпорация Майкрософт выпустила операционную систему Windows Milennium Edition.
В 2010 году Сенат Франции одобрил законопроект, запрещающий женщинам носить паранджу, чадру и никаб в публичных местах.
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