ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - очная защита проектов финалистов чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора. Технопарк, улица Республики, 142. Вход свободный.
19:00 - руководство филармонии обсудит со слушателями предстоящий концертный сезон. Зал камерной и органной музыки Тюменской филармонии, улица Республики, 34. Подробности здесь.
20:00 - неделя фильмов Братьев Коэн: "Бартон Финк" (1991). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:30 – пресс-конференция "О ходе голосования на выборах в единый день голосования 10 сентября в Тюменской области" с участием председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1854 году в ходе обороны Севастополя было затоплено восемь устаревших парусных кораблей: фрегаты "Сизополь", "Флора", линейные корабли "Гавриил", "Уриил", "Три Святителя", "Силистрия", "Селафаил", "Варна". Огонь береговых батарей и затопленные корабли сделали Севастопольскую бухту недоступной для англо-французского флота в Крымской войне.
В 1888 году на открытии промышленной выставки в Торонто произведена первая в мире запись человеческого голоса.
В 1918 году декретом Совнаркома в России введена Метрическая система мер и весов.
В 1943 году выпущен первый советский гранёный стакан.
В 1986 году в Польше объявлено об освобождении всех политзаключённых.
В 2001 году произошла террористическая атака на Всемирный торговый центр и Пентагон.
В 2002 году из-за низкого спроса на авиаперевозки в день годовщины терактов в США американские авиакомпании отменили более 3000 рейсов. Сотни авиарейсов были отменены и в других странах. Ряд американских компаний отказались в этот день от размещения каких-либо видов рекламы в СМИ.
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