10:00 -18:00 - Фестиваль китайского языка и культуры. Музей-усадьба Колокольниковых, 18, 20. Подробности, программа мероприятий здесь.
10:30, 12:00 - "Курочка-ряба", 11:00 - "Африкана-на-на". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Волшебный горшочек". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - мастер-класс по фитнесу "Техника выполнения упражнений". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
18:00 - спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1908 году русским правительством основана Финская Академия наук и художеств.
В 1941 году группа американских сенаторов обвинила Чарли Чаплина в попытке втягивания США в войну и английской пропаганде в связи с показом его фильма "Великий диктатор".
В 1960 году на Белом море с подводной лодки выполнен первый в СССР успешный прицельный пуск баллистической ракеты Р-21 из-под воды. В этот же день на конференции в Багдаде (10—14 сентября) создана Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК).
В 2008 году в ЦЕРНе произошёл пробный запуск всех участков большого адронного коллайдера.
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