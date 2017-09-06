7
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 06 сентября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - спектакль "Фантазии Фарятьева". Драмтеатр, улица РЕспублики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:30 - концерт "Secret Service". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко,1. Подробности, билеты здесь.

20:00 - неделя фильмов Эмира Кустурицы: "Аризонская мечта" (1991). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

12:00 - открытое первенство Тюменской области по баскетболу среди юношей и девушек. СОК "Здоровье". Тел.: 8 (3452) 34-51-94, 8-922-005-78-02 - Ольга Карзакова.

12:00 - пресс-конференция, посвящённая старту чемпионата Высшей хоккейной лиги. На вопросы журналистов ответят директор клуба Александр Попов, генеральный менеджер Николай Бабенко, главный тренер Владислав Хромых и капитан команды Виталий Жиляков. Пресс-центре Дворца спорта. Тел. 49-00-89, 89220002371 или 89220002365.

12:30 - заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. Большой зал заседаний Правительства ТО (Володарского, 45, 3 этаж). Аккредитованные СМИ.

14:00 – пресс-конференция "Завершение съемок фильма "Тобол". Интерактивный музейный комплекс "Посад сибирских старожилов".  Участники: продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев, генеральный директор ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" Светлана Сидорова. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81.  Тел.   (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1776 году — первая атака подводной лодки: Американская подводная лодка "Черепаха" пыталась установить часовую бомбу на британский флагман "Орёл" в гавани Нью-Йорка.

В 1812 году — Бородинское сражение, самое кровопролитное из однодневных сражений.

В 1837 году, в день 25-летия Бородинского сражения, в Москве состоялась торжественная закладка грандиозного Храма Христа Спасителя.

В 1918 году на базе Петроградского телеграфного агентства и Бюро печати при Совнаркоме РСФСР создано Российское телеграфное агентство (РОСТА). После создания в 1925 года ТАСС оно стало агентством РСФСР, а в 1935 году было упразднено.

В 1936 году последний сумчатый волк умер в Тасманийском зоопарке.

В 1945 году в Берлине состоялся Парад Победы союзных войск.

В 1947 году в Москве одновременно заложены восемь сталинских высоток в честь 800-летия Москвы.

В 1992 году в газете "Коммерсант" впервые использован термин "новые русские".

В 2002 году футбольные сборные Южной и Северной Кореи впервые больше чем за 10 лет провели между собой в Сеуле товарищеский матч, который закончился весьма символично — с ничейным счётом 0:0.

В 2007 году — День создания Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

В 2011 году произошла катастрофа Як-42 под Ярославлем. Погибли 44 человека, включая хоккейную команду "Локомотив", 1 выжил.

Теги: повестка
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