ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - тожественная церемония представления главной хоккейной дружины региона - команды "Рубин". ТРЦ "Кристалл", кинотеатр "Киномакс", улица Дмитрия Менделеева, 1а. Вход свободный.
19:00 - Литературный клуб открывает свои двери - для тех, кто хочет написать книгу или уже есть произведение и его надо представить свету. тех, кто просто хочет посмотреть на людей, которые пишут. Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5А. Подробности здесь.
20:00 - неделя фильмов Эмира Кустурицы: "Андерграунд" (1995). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - интерактивное мероприятие досугового центра для слепоглухих людей "Православные встречи". Храм Святителя Николая Чудотворца, пос. Боровский. Тел. 8-919-929-77- 40 - Валентина Вербовая, 8-904-490-27-44 - Гюзель Ирназарова.
12:00 - очередной блок Fashion-уроков для участников проекта Школы имиджа & стиля "Элегантный возраст". ТРЦ "Мартица", улица Пермякова, 7б.
15:00 - встреча с серебряным призером чемпионата мира по волейболу среди женских молодежных команд, двукратной чемпионкой Европы по волейболу среди молодежных команд Елизаветой Котовой. ТюмГУ, улица Пржевальского, 37, актовый зал. Тел./факс: 51-79-50 - Екатерина Пономарева.
19:00 - торжественное представление главной хоккейной команды региона "Рубин". ТРЦ "Кристалл", улица Дмитрия Менделеева, 1а. Тел. 8-912-921-64-44 - Наталья Потанина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1936 году учреждено почётное звание "Народный артист СССР". Первыми его были удостоены К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, В. И. Качалов, И. М. Москвин. Последними в 1991 году — А. Б. Пугачева и О. И. Янковский.
В 1939 году в Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных миниатюр под руководством Аркадия Райкина.
В 1941 году - начало массового уничтожения еврейского населения украинского города Белая Церковь, в результате которого погибло не менее 4500 человек, включая детей и женщин.
В 1987 году в Балтиморе впервые хирургическим путём разъединены сиамские близнецы.
В 1991 году СССР признаёт независимость прибалтийских республик — Эстонии, Латвии и Литвы.
Городу Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург, использовавшееся до 1914 года.
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