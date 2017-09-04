5
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 04 сентября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 - официальное открытие Международного блогер-квеста "Культурица". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.

19:00 - "Соло для часов с боем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:30 - Zero People: Прекрасная жизнь 2.0. "Дом Печати", улица П. ОСипенко, 81. Подробности,билеты здесь.

20:00 - неделя фильмов Эмира Кустурицы: "Папа в командировке" (1985). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 – пресс-конференция, посвященная X Всероссийскому форуму "Электронное правительство"- современный механизм управления регионом" и специализированной выставке "Информационные технологии" "ИНФОТЕХ-2017" с участием замдиректора департамента информатизации Марии  Рудзевичи директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Игоря Волкова, Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.

13:00 - активисты ОНФ совместно с представителями ВОИ проверят доступность городской среды на примере двух объектов - переходов на улицах Пермякова и Мельникайте. По предварительным данным, лифты для передвижения маломобильных групп населения на замке, кнопка вызова ситуационной помощи не работает (никто не выходит). Место сбора: улица Пермякова (со стороны ТРЦ "Солнечный") у перехода. По вопросам трансфера – тел. 8-912-382-24-77, Кира Санникова.

13:00 – акция ""Спиннер крутится – госуслуги трудятся", на которой будет раскручен самый большой в мире спиннер. На вопросы журналистов ответит директор МФЦ в Тюменской области Александр Нагибин.  ТИУ улица Мельникайте, 70. Аккредитация по тел. 8-922-474-60-36, Ольга Панова.

18:00 – открытие благоустроенного двора по ул. Широтной, 156.

До 5 сентября - аккредитация на VIII межрегиональную агропромышленную выставку Уральского федерального округа и совещание по вопросу развития АПК. Мероприятия пройдут 8 сентября на ул. Севастопольская, 12. E-mail press@72to.tu 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1862 году английские аэронавты Глейшер и Коксвелл достигли на воздушном шаре рекордной для того времени высоты 9000 метров.

В 1882 году в Нью-Йорке рабочие совершили первую демонстрацию ко Дню Труда.

В 1939 году США провозгласили нейтралитет во Второй мировой войне.

В 1941 году в Москве объявлена эвакуация всех детей возрастом до 12 лет.

В 1967 году объявлена амнистия крымских татар.

В 1977 году запущена автоматическая межпланетная станция "Вояджер-1".

В 1980 году открылся самый длинный — 16-километровый — железнодорожный туннель в Швейцарии.

В 1997 году в Москве открыт памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

Теги: повестка
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