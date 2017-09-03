ДЛЯ ВСЕХ
20:00 - неделя фильмов Эмира Кустурицы: "Помнишь ли ты, Долли Белл?" (1981). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция, посвященная проведению VI Областного праздника трезвости 4-11 сентября 2017 г. "Дом журналистов", улица П. Осипенко, 81. Контактная информация: протоиерей Григорий Мансуров, председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии – тел. 8-912-390-01-75, E-mail: gazeta_ihtus@mail.ru
16:00 - обладательница бронзовой медали Олимпийских игр Наталья Кузютина встретится с воспитанниками разных школ и клубов дзюдо Тюмени. Ребята смогут не только задать свои вопросы известной спортсменке, но и получить ее автограф, – рассказали в центре "Тюмень–дзюдо"; мастер-класс для сборной Тюменской области (начало в 16:30). Центр олимпийской подготовки "Тюмень–дзюдо", улица Валерии Гнаровской, 1.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1802 году немецкий филолог Георг Гротефенд предъявил первый в мире удачный перевод вавилонской клинописи.
1810 — князь Абхазии Георгий Шаваршидзе принял присягу на верность русскому царю.
В 1888 году Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку "Kodak" и получил патент на фотокамеру использующую катушки плёнки.
В 1913 году состоялось последнее великое географическое открытие. Экспедиция на ледоколах "Таймыр" и "Вайгач" под руководством Бориса Андреевича Вилькицкого открыла Землю Николая II и остров Цесаревича Алексея (ныне Северная Земля).
В 1937 году Лига Наций одобрила проект создания еврейского и арабского государств.
В 1943 году состоялась встреча Иосифа Сталина с тремя иерархами Русской православной церкви. Встреча обозначила поворот в церковной политике СССР.
В 1957 году начался первый полёт реактивного пассажирского самолёта "ТУ-104А" по маршруту Москва-Нью-Йорк.
1959 — В США в продаже появляется новинка — колготки.
В 1964 году NASA выводит в космос свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию.
В 1991 году Свердловск вновь стал Екатеринбургом, в Армении национализировано имущество КПСС, над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят сине-жёлтый флаг и принята декларация о государственном суверенитете Крыма.
В 1997 году в Москве началось грандиозное четырёхдневное празднование 850-летия Москвы.
В 1998 году основана компания "Google".
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