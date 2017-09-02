ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00, 14:00 - "Минута славы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:45 - бесплатная лекция к курсу аналоговой фотографии "Вводная часть. Начало истории фотографии". Для тех, кто желает обучиться базовым фотографическим знаниям и работе с плёнкой, а также тех, у кого есть вопросы по теме. КАДФ "8х10", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
14:00-16:00 - "Веселые уроки ОБЖ": о самых важных правилах юным посетителям расскажут любимые герои мультфильмов. ТРЦ "Кристалл", улица Дмитрия Менделеева, 1а.
15:00 - Королевский цирк Гии Эрадзе. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Камерное трио Perfect Jam. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
3 сентября в 1752 году — день, которого не было в истории Великобритании и колоний. В связи с переходом на григорианский календарь после 2 сентября наступило сразу 14-е.
В 1783 году подписан Версальский мирный договор. Великобритания признала независимость США.
В 1812 году в Англии появилась первая в мире банка консервов, изготовленная промышленным путём. Спустя ровно сто лет, в 1912-м, в этой же стране начал работу первый в мире консервный завод.
В 1932 году началось строительство канала имени Москвы.
В 1945 году — День победы СССР над милитаристской Японией (несколько лет отмечался как государственный праздник).
В 1971 году СССР, Великобритания, США и Франция подписали четырёхстороннее соглашение о статусе Западного Берлина. В нём было зафиксировано, что город не является частью ФРГ.
В 1976 году беспилотный аппарат Viking-2 совершает посадку на Марсе.
В 2004 году - кровавая развязка террористического акта в Беслане: взрыв зала с заложниками. В последующие годы 3 сентября является днём памяти жертв бесланского теракта.
В 2015 году 12 тысяч военных из 49 различных стран мира впервые прошли парадным маршем по пекинской площади Тяньаньмэнь в честь 70-летия Победы над Японской Империей. В параде также участвовали около 500 боевых машин китайских сухопутных сил и до 200 новейших единиц ВВС. На торжествах присутствовали более 3000 приглашённых гостей, включая 30 глав государств и правительств.
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