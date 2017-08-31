ДЛЯ ВСЕХ
07:00 - мусульманский религиозный праздник Курбан-байрам - намаз. Ембаево, мечеть им. Нигматуллы Хаджи, улица Советская, 45.
10:00 - 16:00 - День открытых дверей в СДЮСШОР "Прибой": спорткомплекс и каток - пр. Борцов Октября, 2а, корпус 1 и строение 1, СК "Строймаш" - улица Индустриальная, 49а.
19:30 - мастер-класс "Что такое криптовалюта и как обычному человеку на этом заработать". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности о спикерах и самом мероприятии здесь.
20:00 - неделя фильмов Тима Бертона: "Эдвард Руки-Ножницы" (1990). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 -03:00 - "Дегустация". "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
07:00 - Курбан-байрам. Ембаево, улица Советская, 45. Тел. 8 (3452) 55-66-23, 8-922-476-96-46, Анастасия Блябликова.
09:00 - пресс-тур по предприятиям-получателям господдержки правительства Тюменской области (ООО "Югсон-Сервис", ООО "Фармсинтез-Тюмень"). Аккредитация по тел.: 8 (3452) 55-66-28, 8-912-998-77-03 - Александр Горлатов.
09:30 - День знаний в президентском кадетском училище, улица Клары Цеткин, 39/1. Аккредитация по тел. 8-922-263-36-58 - Евгений Проводенко, e-mail: tyumpku@yandex.ru
Ишим, 09:30 - открытие школы №2, улица Орджоникидзе, 41; 10:30 - открытие школы №5, Соборная площадь, 2. Тюмень, 14:00 - открытие новой школы, мкр "Восточный-2", улица Ивана Словцова. Аккредитованные СМИ.
14:00 - День знаний в больничной палате ОКБ №1. Благотворительный спектакль для детей "Такие разные куклы". ОКБ № 1, улица Котовского, 55, зрительный зал). Контактный телефон: 8 (3452) 46-44-70, Раиса Лымарева.
17:00 - праздничная программа "Здравствуй, к знаниям дорога!" Открытие благоустроенного двора в Восточном административном округе. Улица Широтная, 156. Контактный телефон: 8 (3452) 67-80-70, МАУК "ДК "Поиск".
17:30-торжество в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности (ООО "РН-Уватнефтегаз"). ДК "Нефтяник". Аккредитованные СМИ.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
С 1492 года решением Московского Собора начало года в Русском царстве перенесено с 1 марта на 1 сентября.
В 1581 году Ермак собрал отряд из 840 человек для завоевания Сибири.
В 1714 году в Петербурге заработала созданная по распоряжению Петра I первая в России государственная публичная библиотека, ныне — Библиотека Российской академии наук.
В 1887 году Эмиль Берлинер получает патент за изобретение граммофонной пластинки.
В 1897 году в Бостоне открылось метро.
В 1902 году во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм "Путешествие на Луну" режиссёра Жоржа Мельеса.
В 1939 году началась Вторая мировая война.
В 1964 году впервые на телеэкране появилась передача "Спокойной ночи, малыши!"
В 1985 году американско-французская экспедиция на глубине около 4 000 м обнаружила обломки затонувшего после столкновения с айсбергом в 1912 году лайнера "Титаник".
В 2012 году в России вступил в силу "Закон об информации"
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