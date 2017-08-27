28
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 27 августа 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

17:00 - "Как за 30 минут в 3 раза увеличить количество заявок с Вашего сайта?" Бизнес-форум в Тюменском Технопарке, улица Республики, 142. Подробности здесь.

18:30 - Школа инновационного мышления и практикующий психолог, гештальт-терапевт Яна Юсупова приглашают на бесплатный семинар "Как стать целостным и эффективным. Узнай и выиграй". Networking cafe, улица Республики, 142. Регистрация здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1851 году открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой.

В 1854 году выходит первый номер легендарного журнала Scientific American.

В 1908 году состоялся первый полёт первого российского дирижабля "Учебный".

В 1937 году основана автомобильная компания "Тойота". Отцом-основателем стал Киичиро Тойода (Kiichirō Toyoda).

В 1941 году принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, положивший начало депортации немцев Поволжья на спецпоселение в Сибирь и Казахстан.

В 1960 году в Братиславе начинается первый Чемпионат мира по высшему пилотажу.

В 1994 году осле 290 лет использования в России изъяты из обращения копейки.

В 2008 году - землетрясение в районе озера Байкал с магнитудой ~9.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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