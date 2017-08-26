27
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 26 августа 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

09:30 - Бесплатные утренние занятия для тюменок. Сквер "Заречный" на Туре (остановка "1-й Заречный"), участие бесплатное. Подробности здесь.

10:00 - День футбола. Стадион "Геолог". Турнир среди малышей в возрасте от трех до шести лет, товарищеский матч представителей бизнеса и власти со спортивными журналистами, выступления и мастер-классы футбольных фристайлеров и групп поддержки. Планируется участие действующих игроков МФК "Тюмень". Главное футбольное поле стадиона "Геолог", улица Коммуны, 22. Вход свободный.

11:00, 13:30 - "Приключения Буратино", 13:30 - "Фунтик Неуловимый!". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

15:00 - Королевский цирк Гии Эрадзе. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

16:00 - дискуссия "Богатырская застава". Спикеры проведут ликбез на тему исторических событий, обсудят элементы русской идентичности и изменение в понятии героизма. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.

19:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

21:00 - Большой Фестиваль светошариков. Стадион "Геолог", малая арена. Вход свободный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1851 году открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой.

В 1854 году выходит первый номер легендарного журнала Scientific American.

В 1908 году состоялся первый полёт первого российского дирижабля "Учебный".

В 1937 году основана автомобильная компания "Тойота". Отцом-основателем стал Киичиро Тойода (Kiichirō Toyoda).

В 1941 году принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, положивший начало депортации немцев Поволжья на спецпоселение в Сибирь и Казахстан.

В 1960 году в Братиславе начинается первый Чемпионат мира по высшему пилотажу.

В 1994 году осле 290 лет использования в России изъяты из обращения копейки.

В 2008 году - землетрясение в районе озера Байкал с магнитудой ~9.

Теги: повестка
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