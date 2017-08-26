ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - торжественное открытие касс в театре кукол: праздничная программа, дефиле театральных кукол, благотворительный спектакль "Не хочу быть собакой". Тюменский театр кукол, улица Кирова, 36, фойе).
11:00 - "Фунтик Неуловимый"; 19:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00 - серия лекций по проектному менеджменту "КРАШ-ТЕСТ". Институт математики и компьютерных наук ТюмГУ, улица Перекопская, 15а, аудитория им. Дёгтева.
12:00 - XIX областной казачий фестиваль "Благовест". Площадь у Технопарка, улица Республики, 142.
13:00 - фестиваль творчества про животных "Верный друг". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1.
15:00 - Королевский цирк Гии Эрадзе. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
19:00 - тематическая программа "Камера. Мотор. Снято!" - выступления профессиональных и самодеятельных артистов, музыкальные конкурсы, викторины и хорошее настроение. Открытая площадка ЦКиИ "Современник", улица Олимпийская, 9.
21:00 - Большой Фестиваль светошариков. Стадион "Геолог", вход свободный.
22:00 - конкурсный показ фильмов IV Всемирного Фестиваля уличного кино. Мост влюбленных.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1723 году в Петергофе пущен комплекс фонтанов.
В 1728 году Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив.
В 1770 году в "Трудах Вольного экономического общества" появилась первая научная статья на тему картофеля "Примечания о картофеле". Впервые название картофель ввёл в русскую речь учёный-агроном Андрей Тимофеевич Болотов, который первым в России приступил к выращиванию культуры на огороде (а не на клумбах), положив тем самым начало массовому распространению на Руси "второго хлеба". В 1840 году правительство предприняло меры по внедрению культуры выращивания картофеля, что встретило сильное сопротивление крестьян.
В 1858 году отправлена первая новость телеграфом.
В 1877 году одержана победа на Шипке - один из ключевых и наиболее известных эпизодов в русско-турецкой войне 1877—78 годов.
В 1918 году в России большевиками национализированы театры.
В 1957 году ТАСС сообщило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты.
В 2002 году парламент Грузии принял решение о выходе Грузии из состава СНГ и полном выводе военных баз и миротворческих сил с грузинской территории. Спустя шесть лет, в 2008 году, в этот же день после крайнего обострения грузино-южноосетинских отношений и активного участия России в боевых действиях (начавшихся 8 августа) Президент России Д. А. Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru