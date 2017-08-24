ДЛЯ ВСЕХ
09:00-16:00 - Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ. Ж/д вокзал, зал ожидания на втором этаже.
09:15 - мастер-завтрак. "Я и дело: метаморфозы отношений". Экспертная встреча с Маргаритой Лебедевой. Рестора "Чайка", улица Республики, 51. Подробности здесь.
10:00 - True Story Fest — фестиваль правды о предпринимателях. Networking cafe, улица Республики, 142.
19:00 - комедия "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Школа инновационного мышления: президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов "Я: 2.0". Технопарк, улица Республики, 142. Подробности, регистрация здесь.
19:00 - ИНДОНЕЗИЯ: мастер-класс по горячему батику. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
20:00 - Неделя фильмов Квентина Тарантино: "Омерзительная восьмерка" (2015). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 -Stand Up вечер. Brooklyn Bowl (ТРЦ "Сити Молл"), улица Чаркова, 60. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание думы Тюменского района. Пос. Богандинский, улица Юбилейная, 3А. Тел. 28-87-16 - Галина Евсеева.
11:00 - пресс-конференция "Готовность образовательных учреждений к новому учебному году". Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Контактный телефон: 8-912-923-11-64, 8 (3452) 382 260 - Надежда Сизова.
11:00 - открытые областные соревнования по автомодельному спорту (шоссе, кордовые) ,25-27 августа. Улица Геологоразведчиков,6а. Контактный телефон: 8 (3452) 68-93-91.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1837 году правительство США отказалось принять в состав Штатов Техас.
В 1906 году совершена попытка покушения на главу русского правительства П. Столыпина — в его доме на Аптекарском острове устроен взрыв, пострадало более 100 человек включая дочерей Столыпина. 27 человек погибли на месте, 33 — тяжело ранены, многие потом скончались.
В 1930 году экспедиция полярников "Георгий Седов" открыла западные берега Северной Земли.
В 1942 году нацистами уничтожено гетто в белорусских Меречевщине и Коссово.
В 1957 году из Горького в Казань отправился первый советский корабль на подводных крыльях "Ракета".
В 1973 году сделан первый снимок томографом.
В 1983 году СССР подписал договор о покупке в США зерна на 10 млрд долларов.
В 1987 году принят Указ Президиума ВС СССР о проверке на СПИД, предполагавший наказание за заражение, и высылку из страны инфицированных иностранцев.
В 1997 году учреждён телеканал "Культура".
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