ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - #CлонСобирает - SMM: личное и корпоративное продвижение. Зачем и кому оно нужно? Отель "Ремезов", улица Грибоедова, 6, 1/7. Подробности, регистрация здесь.
20:00 - Неделя фильмов Квентина Тарантино: "Доказательство смерти" (2007). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция на тему: "Вакцинация - миф или необходимость? Прививки от гриппа". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, e-mail: manager@t-l.ru
13:00 - пленарное заседание августовской конференции педагогических работников Тюменской области с участием Натальи Шевчик и Владимира Якушева. Награждение лучших педагогов. Аккредитация у Евгении Сидоренко, смс +7-963-960-00-90 либо по электронной почте pressadon@72to.ru
17:00 - фокус-группа для тестирования электронных сервисов: мобильного приложения "Транспорт 72" и портала общественного транспорта http://ot.72to.ru Тюменский технопарк, улица Республики, 142, 1 этаж, зал "Сибирь". Департамент информатизации Тюменской области приглашает граждан принять участие в фокус-группе для тестирования новых сервисов. Количество мест ограничено. Регистрация по тел. 8 (3452) 56-63-30.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1382 году при обороне Москвы от татарского набега хана Тохтамыша впервые на Руси применена артиллерия.
В 1552 году войско русского царя Ивана Грозного осадило Казань.
В 1866 году заключён Пражский мир, завершивший Австро-прусскую войну. По Пражскому договору Венеция передана Италии.
В 1913 году в Копенгагене открыт памятник Русалочке — героине сказки Ганса Христиана Андерсена.
В 1927 году состоялась казнь Николы Сакко и Бартоломео Ванцетти в США.
В 1939 году заключён Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом.
В 1942 году - массированная бомбардировка Сталинграда. Начало обороны Сталинграда.
В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны Харьков освобождён от немецко-нацистских войск. Окончательная победа советских войск на Курской дуге.
В 1962 году состоялся первый прямой телемост Европа-США.
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