ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Озорной гусенок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00-20:00 - Фестиваль счастливых семей: выставка тюменских мастеров, занимательные мастер-классы, фитнес на свежем воздухе, развлекательная программа, детские игровые площадки и много приятных сюрпризов. Сквер ветеранов энергетики,
12:00-19:00 - Солянка-маркет: большой летний маркет, гаражная распродажа, цветочный обменник, бургеры и лимонады, море музыки. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
13:00 - мастер-класс по анимации для детей от 8-12 с Викторией Приваловой. Медиаполис, улица Чернышевского 2А/12. Необходима предварительная запись.
15:00 - королевский цирк Гии Эрадзе. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
16:00 - "Русский героизм. Князь Святослав". Спикеры: любители истории Ольга Ермакова и Виктор Лебедев.
Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1741 году первый русский мореплаватель капитан-командор Витус Беринг открыл Аляску.
В 1876 году резня армян в Турции.
В 1896 году запатентован телефон с наборным диском.
В 1897 году Рональд Росс обнаружил возбудителей малярии.
В 1912 году Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею.
В 1922 году из Москвы начата широковещательная трансляция радиопередач.
В 1941 году советская армия, отступая, взорвала Днепрогэс.
В 1951 году в СССР создано ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.
В 1977 году в рамках программы "Вояджер" США запустили космический корабль Voyager 2 для исследования дальних планет Солнечной системы.
В 1991 году - второй день путча. В Ленинграде на Дворцовой площади и в Москве у Белого дома прошли грандиозные митинги протеста против ГКЧП. В этот день в Москве пять советских республик — Россия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия и Таджикистан — должны были подписать новый Союзный договор.
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