ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Курочка-ряба". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 - экскурсии по фондохранилищу Тюменского музейно-просветительского объединения. улица Советская, 63 (вход со стороны ул. Орджоникидзе и Елецкой)
11:00-21:00 - КИТ-ПИКНИК: лекторий, мастер-классы и нетворкинг для тех, кто хочет развивать креативные индустрии Тюмени. Парк "Заречный". Подробности здесь.
12:00 - официальное открытие касс драмтеатра и продажа билетов с 50% скидкой; 13:00, 16:00, 17:00 - экскурсия от директора театра; 15:00 - открытая репетиция концерта; 16:30 - выступление оркестра "Золотая труба"; 19:00 – концерт актеров ТБДТ, 21:00 - официальное окончание распродаж. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности здесь.
12:00 - фестиваль автомобильного тюнинга "Plankwill 1.0". База отдыха "Олимпия", 29 км Ялуторовского тракта. Подробности здесь.
12:00 -открытие фестиваля охоты. Соревнования по стрельбе, а также сборка-разборка ММГ АК-74 М, навыки владения холодным оружием, страйкбол, катание на лошадях, водный тир, аквагрим, стрельба из лука, арбалета, посещение мини-зоопарка и народные забавы. Стрелковый клуб "Стальной азарт", база отдыха, 11 км Ялуторовского тракта, 1, стр.1. Подробности здесь.
13:00 - королевский цирк Гии Эрадзе. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
16:50 - открытые городские соревнования по дрон-рейсингу "DRT2017" пройдут в рамках КИТ-пикника на площадке "Современные технологии". Парк "Заречный". Подробности здесь.
21:00, 22:00, 23:00 - ночная экспресс-экскурсия по Тюмени "Ночь. Улица. Фонарь… Автобус" ко Дню области на комфортабельном двухэтажном автобусе. Обязательное бронирование билетов по телефону +7 (3452) 45-35-90; приобретение билетов в музее "Городская дума" (Ленина, 2). Старт - от остановки "Набережная". Подробности здесь.
21:00 - кино под открытым небом: "Зомби по имени Шон". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1874 году тельняшка утверждена в качестве формы матросов на русском флоте.
В 1887 году, поднявшись на воздушном шаре, Дмитрий Менделеев наблюдал солнечное затмение.
В 1923 году первое советское научно-исследовательское судно, "Персей", вышло в свой первый рейс.
В 1944 году Александр Иванович Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза.
В 1947 году впервые синтезирован витамин А.
В 1981 году в составе Первого Главного управления КГБ СССР создана Группа специального назначения "Вымпел".
В 1991 году совершена попытка государственного переворота (ГКЧП) в СССР.
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