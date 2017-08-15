ДЛЯ ВСЕХ
18:00 - Богдан Янсен: Американская мечта в русском исполнении. "Медиаполис", улица Чернышевского, 2А/12. Подробности здесь.
20:00 - Неделя аниме Хаяо Миядзаки: "Ходячий замок" (2004). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - пресс-конференция Тюменского концертно-театрального объединения на тему "Открытие нового концертно-театрального сезона". ТБДТ, улица Республики, 129. Аккредитация по тел. 8 (904) 494-05-44 - Вера Юрьева.
14:00 - торжественное открытие первенства России по тхэквондо ВТФ. Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12.
15:00 - вручение государственных и областных наград лучшим сотрудникам отрасли "Социальная политика" Тюменской области. Центр социальной помощи семье и детям "Семья", улица Геологоразведчиков, 14а. Тел. (3452) 50-21-70.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1930 году создан первый звуковой цветной мультфильм.
В 1956 году в СССР принято постановление об орошении и освоении целинных земель.
В 1960 году Кипр провозглашён самостоятельным государством — Республикой Кипр.
В 1996 году, после года плена экипаж Владимира Шарпатова, принудительно посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане, совершил побег на своём самолёте.
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