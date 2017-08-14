15
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 14 августа 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

14:00 - Школа здоровья "ЛФК при сахарном диабете". филиал ГАУЗ КДЦ "Эндос", улийа Широтная, 99/1, прийти может любой желающий.

17:00 - открытие тематической площадки "Сибирское подворье". В парке Чукмалдина гостей ждут русские игры и забавы, конкурсы и викторины. Будет возможность увидеть быт сельских жителей начала XX века. Праздник приурочен ко дню рождения Тюменской области.

17:30 - встреча-презентация курса "Домашний фитнес-тренер". Элина Гоок поделится секретом, как выстроить личную мотивацию в режиме интенсивных долгосрочных тренировок, расскажет о профессии домашнего фитнесс-тренера, для кого эта профессия, кому будут интересны услуги такого специалиста и многое другое. - показ документального социального фильма "Услышь меня". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Основные итоги работы ВТБ24 в первом полугодии 2017 года в Тюменской области. Основные тенденции на рынке банковской розницы" с участием управляющего региональным операционным офисом "Тюменский" ВТБ24 Гарифа Ромашкина. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru

15:00 - награждение победителей областного общественного конкурса "Гордость Тюменской области". Зал пресс-конференций здания Правительства Тюменской области, тел. 68-84-13 (доб. 119).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1723 году открылась летняя резиденция российских императоров Петергоф.

В 1835 году получен патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.

В 1877 году Томас Эдисон написал письмо президенту телеграфной компании Питтсбурга, в котором доказывал, что лучшим вариантом приветствия при общении по телефону является слово "hello", которое у нас трансформировалось в "алло"; кроме того, произвёл первую в мире запись звука — была записана песня "Mary Had a Little Lamb" ("У Мэри был барашек").

В 1932 году при раскопках в Ватикане обнаружена древнеримская "Триумфальная дорога".

В 1947 году Индия разделена на два государства — Пакистан и Индийский Союз, то есть собственно Индию. Премьер-министром Индии стал Джавахарлал Неру.

В 2002 году американская авиакомпания "National Airlines" объявила о своём решении перевозить 11 сентября всех пассажиров за символическую плату в 1 доллар США.

Теги: повестка
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