14
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 13 августа 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

15:00 - экскурсия по музейному фондохранилищу. Улица Советская, 63, вход — со стороны улиц Орджоникидзе и Елецкой. Запись по телефонам 8 (3452) 45-35-90, 45-35-05.

19:00 - показ документального социального фильма "Услышь меня". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.

20:00 - неделя аниме Хаяо Миядзаки: "Порко Россо" (1992). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

14:00 - брифинг "Сбербанк снизил процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке" с участием зампредседателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Арсения Белоглазова. Улица Рижская, 61.

17:00 -  брифинг с участниками экспедиции "Огненными верстами победы". Площадь Памяти. Аккредитация по телефону пресс-службы регионального проекта "Моя территория": 8-922-395-05-73.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1775 году по царскому повелению ликвидирована Запорожская Сечь.

В 1850 году амурская экспедиция под руководством Геннадия Ивановича Невельского подняла русский флаг на мысе Куегда. Был основан Николаевский пост (ныне город Николаевск-на-Амуре), и Невельской по своей инициативе объявил о присоединении к России Приамурского края и Сахалина.

В 1908 году в Фолкстоне (Англия) проведён первый международный конкурс красоты.

В 1917 году решением Временного правительства Николай Романов вместе с семьёй отправлен на поселение в Тобольск.

В 1930 году принято постановление ЦИК и СНК СССР "О всеобщем обязательном начальном обучении".

В 1943 году подписан приказ о создании лаборатории № 2 АН СССР в Казани во главе с профессором Игорем Васильевичем Курчатовым. Лаборатория стала впоследствии Институтом атомной энергии имени И. В. Курчатова (ныне научный центр "Курчатовский институт").

В 1944 году образованы Владимирская и Тюменская области.

В 1986 году ЦК КПСС постановил прекратить работы по переброске сибирских рек.

В 1992 году президент РФ Борис Ельцин подписал указ, который дал старт чековой приватизации в России. В этот жн день грузинская армия вступает на территорию Абхазии - начало грузино-абхазской войны.

Теги: повестка , история
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