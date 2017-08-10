ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - спектакль "Не хочу быть собакой". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
16:00 - литературно-музыкальная программа "Кругом Россия – край родной". ЦКиТ "Тюмень", улица Бабарынка, 16.
19:00 - открытый показ короткометражного фильма "Мир Вокруг". Просмотр и обсуждение кино вместе с его создателем. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
22:00 - кино под открытым небом - "Король рыбак" (1991). Fabric Lab, улица Молодежная, 74. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - экспертный совет в бизнес-инкубаторе Тюменского технопарка. Улица Республики, 142, конференц-зал "Сибирь" (1-й этаж). Контактный телефон: тел. 534-000 (доб.1085), Матросова Анастасия, менеджер проектов бизнес-инкубатора, MatrosovaAA@72to.ru
11-14 августа - чемпионат и первенство России по триатлону (триатлон-спринт, триатлон-эстафета). 17:00 – брифинг с представителями команд, 18:00 – брифинг с участниками. ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". Дополнительная информация:8 (3452) 34-51-77, 8-915-047-29-65 - Варвара Кугаевская.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1707 году Пруссия и Швеция сформировали "Вечный альянс".
В 1767 году в Англии совершено последнее сожжение человека.
В 1791 году российский флот под командованием адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова разгромил турецкую эскадру в сражении при Калиакрии.
В 1845 году в Петербурге изготовлен первый российский магистральный паровоз для строящейся между Петербургом и Москвой железной дороги.
В 1912 году в России вышло первое футбольное издание — "Ежегодник Всероссийского футбольного союза".
В 1942 году нацистами уничтожено гетто в Ивацевичах.
В 1959 году в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.
В 1962 году состоялся запуск космического корабля Восток-3. Андриян Николаев становится третьим советским космонавтом.
В 1992 году открылся первый международный авиасалон в Жуковском.
В 2002 году не состоялся очередной Конец Света: В 4:00 утра, "когда Южный полюс соединится с Северным, а на Землю обрушится огненный хаос", по предсказаниям известного румынского прорицателя иеромонаха Арсения, начнётся разрушительное землетрясение, которое приведёт к концу света. "После трёх дней и трёх ночей ужасающих бедствий спасутся лишь чистые перед Богом люди". Иеромонах получил это апокалиптическое предупреждение на Святой горе Афон, куда совершил паломничество.
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