ДЛЯ ВСЕХ
9:15 - мастер-завтрак "В поисках потока". Ресторан "Чайка", улица Республики, 51. Подробности здесь.
11:00 - финал международного этапа АрМИ-2017 в конкурсной номинации "Инженерная формула". Учебный центр ТВВИКУ на озере Андреевское.
14:00-17:00 - семинар "Бизнес добрых дел", посвященный социальному предпринимательству. Тюменский технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
19:30 - вечер музыки и кофе в М2: гитара, контрабас, вокал. Улица Малыгина, 75, тел. 8-905-857-46-74.
20:00 - неделя фильмов Дэвида Линча в Fabric Bar: "Твин Пикс: сквозь огонь" (1992). Улица Молодежная, 74/4, второй этаж. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - финал международного этапа АрМИ-2017 в конкурсной номинации "Инженерная формула". Учебный центр ТВВИКУ на озере Андреевское. Контактный телефон: 8 (3452) 55-72-27, 8-922-078-47-48, Бушланова Дарья Ильинична.
15:00 - круглый стол на тему "Проблемы в работе медучреждений и пути их решения". В мероприятии примут участие эксперты и активисты ОНФ, команда проекта НОК, представители профильного департамента здравоохранения, представители пациентских организаций, потребители медицинских услуг, СМИ и др. Улица Уральская, 60. Тел. 8-912-382-24-77 - Кира Санникова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1326 году в Москве заложен первый каменный храм.
В 1662 году в Москве произошёл Медный бунт.
В 1704 году Франция и Россия подписали договор о дружбе.
В 1777 году отставной старший сержант 15-го полка лёгких драгун Филип Эстли (англ. Philippe Astley) открыл в Лондоне первый цирк.
В 1787 году в Тобольске родился Александр Александрович Алябьев, ставший известным русским композитором.
В 1836 году в московском Кремле установлен Царь-Колокол.
В 1914 году Великобритания объявила войну Германии.
В 1951 году от Финляндского вокзала отправился первый электропоезд. К 1980-м вокзал по объёму пригородных перевозок выйдет на второе место среди всех вокзалов СССР.
В 1995 году началась операция "Буря", завершившаяся уничтожением Республики Сербская Краина и Республики Западная Босния.
В 2007 году с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 запущена американская АМС Phoenix, предназначенная для исследования Марса.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru