ДЛЯ ВСЕХ
10:00-12:00 - ярмарка вакансий для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. ЦЗН, улица Республики, 204 В, корп.3, 2 этаж. Телефон "горячей линии": 8 (3452) 27-36-05.
14:00 - 18:00 - личный прием обманутых дольщиков проведет прокурор Тюменской области Владимир Владимиров.
17:00 – открытие выставка портретных работ "Вы можете их знать", автор - Александр Чемакин. Зал Союза художников, улица Холодильная, 124.
18:30 - гастроли Королевского цирка Гии Эрадзе. Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:30 - бесплатный онлайн-семинар "Маркетинговая стратегия для стартапа". Технопарк, зал "Атриум", улица Республики, 142. Подробности здесь.
20:00 - неделя фильмов Дэвида Линча в Fabric Bar: "Малхолланд драйв" (2001). Улица Молодежная, 74/4, второй этаж. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
09:45 - пресс-тур по вопросу участия студенческих отрядов в благоустройстве Тюмени в рамках программы "Комфортная городская среда". Планируется посещение набережной, Площади 400-летия Тюмени, улицы Декабристов, 142, 145. Аккредитация по телефону 46-40-14.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1799 году Турция впервые дала свободный проход через Босфор российским военным кораблям.
В 1847 году Папа римский подписал конкордат (дипломатическое соглашение) с Россией.
В 1882 году Конгресс США запретил въезд в страну лунатикам, преступникам и сумасшедшим, а также на 10 лет запретил иммиграцию китайцев.
В 1913 году русская полиция запретила футбольный матч в Касимове (ныне Рязанская область), заявив, что данное скопление людей является незаконным собранием.
В 1929 году открыто движение пригородных электропоездов от Ярославского вокзала по маршруту Москва — Мытищи. В этот же день в Ростове-на-Дону стала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция (АТС) на 6000 номеров, построенная при содействии шведской фирмы "Эрикссон".
В 1943 году на оккупированной фашистами территории СССР началась партизанская операция "Рельсовая война". В ночь на 3 августа 67 партизанских отрядов нанесли одновременный удар по коммуникациям противника, положив начало одной из крупнейших операций в тылу врага, продолжавшейся полтора месяца.
В 1952 году в Хельсинки состоялась церемония закрытия XV Олимпийских игр, в которых впервые приняли участие спортсмены СССР. Новички поделили первое место в неофициальном командном зачёте с безоговорочными лидерами прежних Олимпиад американцами.
В 1995 году самолёт Ил-76 во главе с тюменцем Владимиром Шарпатовым и ещё 6 членами экипажа был принужден совершить посадку в районе Кандагара.
В 1997 году было объявлено, что в китайской провинции Ганьсу обнаружена неизвестная прежде колония больших панд, или бамбуковых медведей.
В 2002 году в Румынии в связи со вступлением страны в Евросоюз запрещена любая прямая или косвенная пропаганда оккультизма в радио- и телепередачах. В России в этот же день открылась скоростная железнодорожная магистраль. Она связала Павелецкий вокзал и аэропорт Домодедово. Время в пути составляет 39 минут.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru