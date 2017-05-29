ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - спектакль "Минута славы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Женитьба". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Сергей Безруков. Премьера моноспектакля "И жизнь, и театр, и кино". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - встреча "Красота на бегу". Спикер - Анастасия Барбара, фитнес-тренер в собственной студии IronBody. Занимается бегом на любительском уровне, преодолела несколько полумарафонских дистанций и экстремальных гонок. В мае этого года финишировала на марафоне в Зальцбурге, Австрии. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:30 - кинопросмотр: "Его девушка Пятница" / His Girl Friday (1940), режиссер Ховард Хоукс. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - кейс-конференция "Соль конверсии" в формате вебинара. В ходе конференции можно узнать все о конверсии от первых лиц российского Digital. 8 кейсов экстремального увеличения конверсии: отношения числа посетителей сайта, совершивших покупки, регистрацию, подписку, к общему числу посетителей. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
25 мая -3 июня - XV фестиваль театров малых городов России в Тобольске. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - подведение итогов второго учебного года школьных лабораторий "АйТиЛАБ" и "РобоЛАБ". В мероприятии примет участие директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев. Технопарк, улица Республики, 142, 2 этаж, проектная лаборатория "ПроектЛАБ"). Тел. 8(3452) 565-393 - Александра Чудинова.
10:00 - праздник детства. Игровая программа. Спектакль "Минута славы" спектакль-концерт в стиле ретро. Тюменский театр кукол, улица Кирова, 36. Тел. 46-44-70 - Раиса Владимировна Лымарева.
11:00 - пресс-конференция "Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год, современные возможности записи на прием". Участники: начальник управления организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова, главный специалист комитета по развитию и организации медицинской помощи департамента здравоохранения администрации Тюмени Зинаида Суппес, заведующий сектором развития информационных технологий и защиты информации департамента здравоохранения Тюменской области Юлия Новак. Аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
11:00 - конкурс профессионального мастерства среди специалистов органа опеки и попечительства. Центр социальной помощи семье и детям "Семья", улица Геологоразведчиков, 14А. Тел. 8 (3452) 20-16-74.
12:30 - областной семинар-совещание "Организация работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи в образовательных организациях Тюменской области". "Аванпост". Тел. 8-982-900-66-37 - Анастасия Попова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1896 году на окраине Москвы произошла давка на Ходынском поле.
В 1911 году впервые прошла знаменитая автогонка "500 миль Индианаполиса". Победителем стал Рэй Хэрроун.
В 1942 году создан Центральный штаб партизанского движения.
В 1953 году СССР отказался от территориальных претензий к Турции, в частности, на город Карс.
В 1994 году дебют телепрограммы "Час пик" Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.
В 1995 году в России введена в обращение стотысячная купюра.
В 2000 году Аскар Акаев подписал Закон о придании в Киргизии русскому языку официального статуса.
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