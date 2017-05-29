ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - спектакль "Курица". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - премьера спектакля "Спойлеры". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко 81, вход с уицы Профсоюзной, 5 этаж.
22:30 - хореографический спектакль "Парфюмер". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
25 мая -3 июня - XV фестиваль театров малых городов России в Тобольске. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Получение государственных услуг ПФР в электронном виде. Презентация мобильного приложения ПФР". Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Тел. 8 (3452) 270-848. Вопросы и заявку на участие можно отправлять на электронный ящик: press@082.pfr.ru.
13:00 - пресс-конференция "Итоги мероприятий по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. Итоги весенней охоты" с участием заместителя начальника Госохотуправления Тюменской области Алексея Охрименко. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Тел.: 8(3452) 382-260, 382-262.
14:00 - выездное расширенное заседание общественного совета при департаменте соцразвития в форме экскурсии по детским загородным оздоровительным центрам. Начало - в Областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" (п. Верхний Бор, 9 км Салаирского тракта). Тел. (3452) 50-21-70.
16:00 - пресс-брифинг главного федерального инспектора по Тюменской области Андрея Руцинского в преддверии Дня защиты детей. Только аккредитованные СМИ. Зеленый зал заседаний облдумы, улица Республики, 52. Тел. 55-72-00 – Татьяна Пашинцева.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1860 году купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8 186 рублей просил употребить "на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей".
В 1939 году введена в действие телеграфно-телефонная магистраль Москва-Хабаровск.
В 1960 году в СССР вышел первый номер еженедельного журнала "Футбол".
В 1975 году на Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в СССР грузовика — "БелАЗ-7520".
В 1990 году Борис Ельцин избран Председателем Верховного Совета РСФСР.
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