ДЛЯ ВСЕХ
9:00 - благотворительный забег юристов. Площадкой тюменского забега станет один из интереснейших уголков города – Набережная Туры от Моста Влюблённых до моста по улице Челюскинцев.
С 9:30 - регистрация участников велопарада, 11:00 - старт. Площадь у правительства Тюменской области.
10:30, 12:00 – "Курочка-ряба", 11:00 – "Айболит". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - кубок России по танцевальному спорту на колясках. Легкоатлетический манеж.
18:00 - IX открытый хип-хоп фестиваль "Танцы улиц". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 – спектакль "Фантазии Фарятьева". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 "Шесть блюд из одной курицы". Театр "Ангажемент", улица Олиспийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
20:00 – хореографический спектакль "Узор пыльцы на крыльях бабочки". ТМЦ "Космос", улица Республики, 165а. Подробности, билеты здесь.
19:30 - "Плетеный человек"/The Wicker Man (1973). Жанр: Этнографическо-музыкальный фолк-триллер. FAbric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
25 мая - 1 июня - XV фестиваль театров малых городов России в Тобольске. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - очная защита конкурса проектов "Моя идея". Аудитория им. Дёгтева института математики и компьютерных наук ТюмГУ, улица Перекопская, 15А. Контактный телефон: 8 912 994 94 10 - Дарья Ермакова.
10:00 - соревнования по рубке шашкой "Казарла". КСК "Рубин" Контактный телефон: 8 982 777 06 16 - Максим Голоушкин.
12:00 - всероссийская акция "Читай-страна!" Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59).
26-28 мая - открытый чемпионат Тюменской области по парашютному спорту на "Кубок А. Ефремова" (многоборье). Уват, аэродром.Тел. 8-904-494-44-33 - Евгений Васильевич Иванов.
26-28 мая - открытое первенство Тюменской области по гребному слалому. Показательные заезды 26 мая в 16:30, 28 мая в 09:30; начало соревнований 27 мая в 09:00, 28 мая в 10:00; награждение победителей и призеров соревнований 28 мая в 16:00. Озеро Оброчное, улица Элеваторная 3-я. Тел.: 34-51-94, 8-922-005-78-02 - Ольга Александровна Карзакова, заместитель директора ГАУ ДО ТО "ОСШОР"; 8-915-074-29-65 - Варвара Михайловна Кугаевская, специалист по связям с общественностью.
26-28 мая - открытый Кубок Тюменской области по авиамодельному спорту (класс F-2D) - "16-й Кубок памяти В.П. Ядрышникова". Тренировочные полеты 26 мая в 10.00. Открытие, начало соревнований 27 мая в 10:00, 28 мая - в 10:00. Награждение призеров и победителей 28 мая в 18:00. Поселок Московский, СК "Московский". Тел.: 20-20-84, 8-912-925-36-30 - Валерий Алексеевич Бояр, инструктор-методист ГАУ ДО ТО "ДТиС "Пионер".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1657 году Священная Римская империя обязалась помочь Польше в борьбе с украинским казачеством.
В 1703 году заложена Петропавловская крепость. День основания города Санкт-Петербурга.
В 1795 году основана первая государственная общедоступная библиотека в России — Императорская публичная библиотека (Российская национальная библиотека).
В 1895 году английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.
В 1913 году в Петербурге первый в мире четырёхмоторный самолёт "Русский витязь" конструкции Сикорского успешно прошёл первые испытания в полёте.
В 1930 году Ричард Дрю запатентовал "прозрачную целлофановую липкую ленту" — скотч. Новинку использовали для защиты стекла автомашины при покраске.
В 1977 году утверждён Государственный гимн СССР, просуществовавший до распада СССР в 1991-м.
В 1994 году Александр Солженицын вернулся в Россию спустя двадцать лет после изгнания.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru