ДЛЯ ВСЕХ
InnoWeek. Неделя инноваций в Тюменской области, 24 мая, День экспортера. Подробная программа мероприятий здесь. Технопарк, улица Республики, 142.
12:00 - тренинг актрисы Тюменского большого драматического театра Дианы Быстрицкой "Искусство маленьких шагов". Штаб "ОПОРА РОССИИ", улица Севастопольская, 31. Регистрация, подробности здесь.
15:00 - сводный хор Тюменской области присоединится к Всероссийскому песенному марафону, посвященному Дню славянской письменности и культуры. Цветной бульвар.
20:00 - хореографический спектакль "Парфюмер". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности здесь.
20:00 - Gypsy trio Антона Дерябина - цыганский джаз в своем самом классическом воплощении. FAbric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "О дорожном строительстве в Тюменской области в 2017 году" с участием замначальника ГУС Андрея Чистякова. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
InnoWeek-2017. 11:00 - круглый стол: "Бизнес в современных условиях". Мастер-класс Дэна Кэффи о развитии бизнеса. 15:30 - Школа инновационного мышления. Открытая лекция директора подразделения бизнес инноваций в области Интернета вещей Лабораторий SAP Labs Palo Alto Аллы Лихтенштейн на тему: "Интернет вещей: современные реалии". 17:00 – региональный этап Falling Walls Lab. Нетворкинг-кафе, шатер перед зданием Технопарка (ул. Республики, 142). Контактный телефон: 8 912 386 7001 - Екатерина Фролова.
11:00 - 40-я Международная научно-практическая конференция, посвященная празднованию Дней славянской письменности и культуры, памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 430-летию Тобольска, 250-летию сибирского просветителя П.А. Словцова. Тюменская филармония, улица Республики, 34. Контактный телефон: 55-66-23, 8-922-476-96-46 - Анастасия Блябликова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1829 году император Николай I в Варшаве короновался на Польский престол.
В 1900 году в Санкт-Петербурге в Новом Адмиралтействе лично спущен на воду царём Николаем Вторым крейсер "Аврора", вступивший в строй в 1903 году.
В 1910 году первый официально зарегистрированный полёт аэроплана русской конструкции "Гаккель-III" на расстояние около 200 метров.
В 1918 году создан Главвоздухофлот.
В 1925 году вышел первый номер газеты "Комсомольская правда".
В 1932 году открыто регулярное почтово-грузовое воздушное сообщение между Ленинградом и Москвой.
В 1956 году в швейцарском Лугано прошёл первый в истории Конкурс песни Евровидения.
В 1982 году Пленум ЦК КПСС принял Продовольственную программу для преодоления товарного дефицита.
В 1992 году в праздник славянской письменности в центре Москвы на Славянской площади (бывшая площадь Ногина) торжественно открыт памятник братьям Кириллу и Мефодию (скульптор Вячеслав Клыков). В Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное богослужение.
В 2006 году запущен проект wikimapia.
В 2008 году Россия впервые победила на конкурсе песни "Евровидение".
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