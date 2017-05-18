ДЛЯ ВСЕХ
Бизнес-форум "Жара" - 9:00-19:30 - конференция "Огонь". ДК "Нефтяник", улица П, Осипенко, 1. Подробности здесь.
11:00, 13:00 - спектакль "Детство, опаленное войной". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Три товарища". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Поможем детям". Благотворительный концерт. Кафе АРК – 72, улица Ленина, 4. Билеты здесь.
19:00 - "Очень простая история", 15 лет спектаклю - призеру фестивалей "Молодые театры России", "ПостЕфремовское пространство", "Золотой Конек". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Лайфхак-шоу" от образовательного проекта "ProfBox". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А (для журналистов тел.: 8 922 006 5440 - Наталия Александровна Евдокимова).
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - выездное экспертное заседание "Реализация потенциала молодежи в научно-технической сфере в условиях цифровизации экономики России". Технопарк, улица Республики, 142. Тел. 8 912 382 24 77 - Кира Санникова.
13:00 - заседание Президиума Правительства Тюменской области, улица Володарского, 45. Тел. 55-70-93.
14:00 - образовательная сессия городского проекта "Молодые лидеры в образовании". СОШ № 70, улица В. Гнаровской, 3а. Тел.: 8 (3452) 29-79-13, 8-982-906-96-66 - Надежда Валерьевна Сизова.
Акция "Областная зарядка". 15:30-16:00 - работа спортивных, игровых и досуговых площадок; 16:00-17:00 - массовая зарядка, лотерея. Цветной бульвар (площадь около Тюменского цирка). Тел.: (3452) 21-49-00, 21-49-10 - Ольга Валентиновна Курганова.
16:00 - фестиваль культурного проектирования "Морфология улиц", открытие проекта. "Дом печати", улица П. Осипенко, 81, 4 этаж. Контактный телефон: 8 982 911 3238 - Татьяна Владимировна Ахнина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1817 году в России учрежден Государственный коммерческий банк.
В 1891 году во Владивостоке прошла торжественная церемония закладки Уссурийской железной дороги — первого звена Транссибирской магистрали.
В 1906 году открыт Симплонский железнодорожный туннель длиной 19,7 км. Он соединил Италию и Швейцарию через Альпы.
В 1922 году Всероссийская конференция комсомола приняла решение "О повсеместном создании пионерских отрядов"; дата основания Всесоюзной пионерской организации.
В 1935 году ЦК ВКП(б) разослал на места секретное письмо, в котором призвал выявлять внутри партии "врагов рабочего класса".
В 1944 году в соответствии с новым курсом в отношениях между советскими органами и религиозными конфессиями в СССР принято решение о создании Совета по делам неправославных культов. Через 2 года мусульманам официально разрешат паломничество в Мекку.
В 1989 году с 19 по 21 мая в Москве прошёл первый всесоюзный конкурс "Мисс СССР — 89". Победительницей стала московская десятиклассница Юлия Суханова (172, 55, 91-59-90).
В 2008 году российский ближнемагистральный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в небо. Самолёт провёл в воздухе 1 час 5 минут.
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