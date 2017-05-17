ДЛЯ ВСЕХ
Бизнес-форум "Жара": 9:30-18:00 - Ярмарка инвестиций. ДК "Нефтяник", улица П, Осипенко, 1. Подробности здесь.
10:00, 12:00 - спектакль "Пираты Карибского моря". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00 - спектакль "Приключения Буратино". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:30 - практические бесплатные занятия для населения по первой помощи. Темы: остановка кровотечений, реанимация, улица Немцова, 34.
19:00 - иеромонах Фотий: подлинные шедевры вокального искусства в исполнении лучшего современного вокалиста Русской Православной церкви. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Ханума". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Stand Up. Комики: Костя Пушкин, Рамис Ахметов. Боулинг-ресторан "Brooklyn Bowl", улица Тимофея Чаркова, 60. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Пошлая Молли". "дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Future Shorts - крупнейший в мире фестиваль короткометражного кино и анимации. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - Макс Барских. Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - областной этап марафона фестиваля песен "Самая поющая школа". СОШ № 92, улица Зелинского, 22. Контактный телефон: 8 922 003 01 11 - Елена Андреевна Павлиашвили.
18:00 - "Лайфхак-шоу" от образовательного проекта "ProfBox". "Медиаполис", улица Чернышевского, 2а/12. Контактный телефон: 8 922 006 5440 - Наталия Александровна Евдокимова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1886 году в Севастополе спущен на воду первый русский стальной броненосец "Чесма".
В 1896 году в Петербурге в доме № 46 по Невскому проспекту открыт первый в городе кинотеатр.
В 1915 году испытан первый в мире танк "Вездеход".
В 1942 году немецкой армией уничтожены остатки советских войск на Керченском полуострове.
В 1958 году на 11 Каннском кинофестивале "Золотую пальмовую ветвь" получил советский фильм "Летят журавли".
В 1974 году Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием.
В 1985 году в газете "Правда" появилась рубрика "Трезвость — норма жизни".
В 2005 году с конвейера сошёл первый автомобиль Лада "Калина".
В 2009 году открыт новый Большой Новороссийский тоннель.
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