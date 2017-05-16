ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - спектакль-концерт "Минута славы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Пули над Бродвеем". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - сюита №2 для флейты с оркестром си минор. Солист – Тимур Богатырев (флейта). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - психологическая игра "Важное о себе". Тайм-кафе "Пятый угол", ул. Республики 5а. Подробности здесь.
19:30 - премьера спектакля "Уроки сердца". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Future Shorts - крупнейший в мире фестиваль короткометражного кино и анимации. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
Акции по контролю артериального давления. 12:00 - 15:00 - МФК "Магеллан", деловой дом "Петр Столыпин", 17:00 - 20:00 - ТРЦ "Гудвин".
Акция "Стоп ВИЧ/СПИД" Тестирование. С 11:00 - улица Ленина, 38; 14:00 - Червишевский тракт, 13.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - посадка деревьев, создание "зеленого пояса" индустриального парка "Боровский", подписание резидентами "Экологической хартии индустриальных парков Тюменской области". В 09:00 - отъезд журналистов от здания Тюменского технопарка (ул. Республики, д. 142) в 09.00. Место проведения: Индустриальный парк "Боровский". Обязательная аккредитация по телефону: 8912386 7001 - Екатерина Владимировна Фролова.
10:00 - заседание Общественного Совета при департаменте АПК, улица Севастопольская, 12, конференц-зал. Тел. 8 (3452)462-132 - Инна Александровна Шефер.
12:00 - круглый стол "Загородное и малоэтажное строительство: состояние рынка, новые тренды, перспективы развития в 2017 году". Тюменская ярмарка, улица Севастопольская, 12, 2-й этаж, конференц-зал. Контактный телефон: 8 (3452) 49-01-22 – Ольга Анатольевна Крюкова.
12:00 - торжественное вручение наград Тюменской области многодетным родителям – медалей "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". Правительство ТО, улица Володарского, 45, 3 этаж. обязательна аккредитация.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1606 году - восстание в Москве против захватчиков — войск Речи Посполитой. На девятый день после венчания с Мариной Мнишек, Лжедмитрий I убит и сожжён. Пеплом заряжена Царь-пушка. Единственный выстрел развеивает прах самозванца. Марина Мнишек арестована.
В 1792 году спрятавшиеся от солнца под тенью раскидистого дерева 24 брокера основывают Нью-Йоркскую фондовую биржу. Там, где росло это дерево, сегодня расположена Уолл-стрит.
В 1861 году первое в мире туристическое бюро Томаса Кука отправило в поездку первую в мире туристическую группу (из Лондона в Париж).
В 1867 году в России учреждается земская почта.
В 1918 году начинается восстание Чехословацкого корпуса в Сибири. Начало гражданской войны в России.
В 1928 году Муссолини создал в Италии Службу дорог для строительства первых в мире скоростных автострад.
В 1956 году выходит постановление ЦК и Совмина о направлении молодёжи на важнейшие стройки и предприятия в восточных и северных районах страны.
В 1970 году экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Хейердала на папирусной лодке "Ра-2" отправляется из марокканского города Сафи в плавание через Атлантический океан, чтобы продемонстрировать возможность достижения берегов Америки древними народами Африки.
В 2006 году впервые отмечается Международный день информационного общества.
В 2007 году в Москве в храме Христа Спасителя прошла церемония подписания акта о каноническом общении между Московским патриархатом и Русской православной церковью за рубежом.
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