ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - спектакль "Гуси-лебеди". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакли "Крейцерова соната", 20:00 - "Грязнуля". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - "Аффинаж": это синематографичный нуар-шансон, притворяющийся то
поп-роком, то дарк-фолком: баян, тромбон, акустическая гитара и укулеле, хитроумные басовые партии, вокал, срывающийся с шепота на крик. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:30 - мастер-класс по определению типа личности DISC проведет Ренат Маннанов – выпускник школы тренеров курса неформального образования. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:30 - кинопоказ "12 разгневанных мужчин" / 12 Angry Men (1957)/ Режиссер Сидни Люмет, в главной роли Генри Фонда. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству гордумы. Администрация Тюмени, улица Первомайская, 20, малый зал.
16:30 – итоговая площадка молодёжных парламентских слушаний. Инициатором проведения слушаний в регионах страны выступил молодежный парламент при Государственной Думе. Ключевые темы мероприятия — распространение деятельности органов молодежного самоуправления на все уровни (школьное и студенческое самоуправление, молодежные парламенты и советы); новые форматы в работе с молодежью; новые форматы и подходы к работе в социальных сетях; другие социально, политически и экономически важные для молодежи темы. Белый зал ТюмГУ, улица Володарского, 6. Тел. 59-09-81.
17:00 - начало обучения второго потока группы Школы делового английского. Технопарк, улица Республики, 142, конференц-зал "Сибирь". Тел.: 8-982-945-85-14 - Анастасия Александровна Матросова.
17 мая, 12:00 - торжественное вручение наград Тюменской области многодетным родителям – медалей "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". Правительство Тюменской области, улица Володарского, 45, 3 этаж. Обязательна аккредитация до 16 часов 16 мая по тел. 50-21-70 – Лариса Спицына.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1815 году решением Венского конгресса бо́льшая часть Герцогства Варшавского присоединена к Российской империи "на вечные времена" под именем Царства Польского.
В 1896 году в Петербурге в саду Аквариум состоялся первый в России киносеанс.
В 1920 году Жанна д’Арк причислена католической церковью к лику святых.
В 1947 году на экраны СССР вышел фильм Надежды Кошеверовой "Золушка".
В 1972 году русскому поэту Иосифу Бродскому предписано покинуть СССР.
В 1989 году католическая церковь добилась принятия международных правовых актов, запрещающих распространение порнографии в СМИ.
В 2007 году в Таллине открыли первую за последние 63 года синагогу Эстонии.
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