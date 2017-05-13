ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Курочка-ряба", 11:00 - "Африкана-на-на". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00 - литературно-музыкальная композиция по сказке Петра Ершова "Конёк-горбунок". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
17:00 - шоу слонов-великанов. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Эх ты, Ваня!", спектакль театра-студии "Быть" при Тюменском индустриальном университете. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Гроза". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - ИНДАСТРИАЛ ВОГ БАЛ - в третий раз Тюмень соберет у себя Vogue и Waack танцовщиков, чтобы окунуться в магию грации и красоты. МТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Romantic Show - 2017. Выступают преподаватели "Романтик Саунд" - известные музыканты Тюмени, а также самые талантливые ученики. Ресторан "Складъ №1", улица Республики, 42. Подробности здесь.
19:00 - акустическое джипси трио в традиционном составе: две гитары и контрабас. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - второй областной форум "Семья". Тюменский технопарк, улица Республики, 142. Контактный телефон: 798-742 - Елена Кашкарова.
11:00 - акция "Бессмертный полк" для воспитанников ТПКУ. Мемориал "Вечный огонь".
11:00 - зональные соревнования Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области по армспорту. Легкоатлетический манеж Контактный телефон: 8 905 858 00 39 - Константин Бакум.
12:00 - Industrial Vogue Ball – открытая пресс-конференция; 15.00 - начало Vogue ball. Молодёжный театральный центр "Космос", улица Республики, 165А. Контактный телефон: 8 922 044 4013 - Наталия Лукашук, PR-менеджер.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1692 году на воду спущен первый русский военный корабль, построенный трудами Петра I и 16 солдат Преображенского полка.
В 1833 году в России издан указ, воспрещавший продажу крепостных с публичного торга.
В 1900 году в Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер.
В 1941 году в Париже немецкими нацистами арестованы 3600 евреев.
В 1986 году в телеобращении Михаил Горбачёв отрицал серьёзность последствий чернобыльской аварии.
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