ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - специализированная выставка по развитию комфортной городской среды "Тюмень — наш дом". Выставочный зал, улица Севастопольская, 12.
10:30, 12:00 - "Маленькая Фея", 11:00 - "Волшебный дождик". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
13:00, 17:00 - шоу слонов-великанов. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
16:00 - встреча разговорного клуба английского языка Chat Room. Елизавета Репина – опытный преподаватель английского языка, Kehinde Olurin – носитель языка из Нигерии. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Вход бесплатный. Подробности здесь.
16:00 - семинар Алексея Махова "Победа над стрессом", ч .2. Медицинский центр "Дом здоровья", улица Водопроводная, 30.
18:00 - "Шукшин: один день из сельской жизни"- гастроли театра-студии Рrojeсt (Москва). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "С любимыми не расставайтесь". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - конкурс красоты "Миссис УрФО". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1.
19:00 - королевский дуэт: труба & орган. От музыки барокко до наших дней. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - спецпоказ громкой документальной киноновинки "Эпоха Танцев" - о последней в современной истории музыкальной революции - зарождении техно и расцвете рейв - движения. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - шестой Благотворительный Венский бал. Обязательное условие участия: соблюдение дресс-кода. Для дам - вечернее платье полной длины. Господа - смокинг, фрак, костюм или военная форма. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
16:00 - молодежное публичное слушание на тему: "Формирование мировоззрения по укреплению статуса молодой семьи". Дворец творчества и спорта "Пионер", улица Челюскинцев, 46, каб. 210. Контактный телефон: 8-982-934-75-30.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1667 году на заседании церковного собора в Москве были осуждены старообрядцы.
В 1754 году вышел указ об учреждении в России первого банка.
В1787 году возглавляемый капитаном Артуром Филлипом Первый флот с каторжниками отправился из Портсмута чтобы основать первую колонию каторжников в Австралии.
В 1857 году из-за нелепых слухов о том, что упадут высокие дома, парижане в панике покинули город.
В1895 году Указом Николая II на вооружение русской армии принимаются солдатская и офицерская модификации револьвера системы Нагана.
В 1913 году в Петербурге совершил первый полёт первый в мире 4-моторный самолёт "Русский витязь" (общая масса около 5 000 кг), построенный на Русско-Балтийском заводе по проекту авиаконструктора И. И. Сикорского. На его базе вскоре был создан более совершенный воздушный гигант "Илья Муромец", который использовался во время первой мировой войны.
В 1921 году Совнарком издал декрет об организации домов отдыха.
В 1982 году с космодрома Байконур осуществлён запуск советского пилотируемого космического корабля Союз Т-5.
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