ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - "Детство, опалённое войной". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
16:00 - концерт "Дорога к Победе". ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
19:00 - Сергей Войтенко Баян Микс "Мы с тобой одной крови". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакли "Ветер в тополях", "Старший сын". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция управляющего региональным операционным офисом "Тюменский" ВТБ24 Гарифа Ромашкина: "Тюменцы стали больше тратить и меньше копить. Основные итоги работы ВТБ24 в первом квартале 2017 года в Тюменской области. Основные тенденции на рынке банковской розницы". Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Контактный телефон: 8 (3452) 59-52-47 - Ирина Шемякина.
12:00 - чемпионат России по спортивному ориентированию среди спортсменов с поражением ОДА, 12-14 мая (в последующие дни - с 11:00). Затюменский парк, Лыжная база СДЮСШОР №2. Контактный телефон: 8-904-498-88-57 - Леонид Геннадьевич Кобелев, председатель ОО "Федерация спортивного ориентирования Тюменской области".
14:00 - XXII спартакиада вузов по волейболу среди женских команд. Дата проведения: 11-13 мая. СОК "Здоровье". Контактный телефон: 8-905-857-66-44 - Дмитрий Борисонков.
14:00 - пресс-конференция "Тупик "музейной революции" в Тюмени". Участие примут тюменские искусствоведы и художники. Площадка Регионального отделения ОНФ в Тюменской области, улица Ленина, 69а. Контактный телефон организатора мероприятия - 8-919-937-03-49 - Елена Козлова-Афанасьева.
15:30 - визит Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Встреча с резидентами бизнес-инкубатора Тюменского технопарка, с резидентами индустриальных парков. Технопарк, улица Республики, 142, конференц-зал "Сибирь". Контактный телефон: 8-982-945-85-14 - Анастасия Александровна Матросова, менеджер проектов Бизнес-инкубатора Технопарка.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1918 году с подачи Феликса Дзержинского президиум ВЦИК вынес постановление о закрытии московских газет, помещающих "ложные слухи… исключительно к тому, чтобы посеять среди населения панику и восстановить граждан против Советской власти".
В 1927 году образована Американская академия киноискусств.
В 1937 году приказом НКО от занимаемой им должности был освобождён маршал Тухачевский.
В 1945 году Государственный комитет обороны СССР принял решение о предоставлении займа Временному правительству Австрии.
В 1949 году в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат "Полароид". Стоил он тогда 89 долларов 95 центов.
В 1955 году в этот день началось совещание в Варшаве представителей восьми европейских социалистических стран по обеспечению мира и безопасности в Европе, на котором заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор).
В 1997 году чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM "Deep Blue".
В 2000 году в Индии родилась миллиардная жительница этого государства — Аста Арора.
В 2004 году на телеканале ТНТ стартовало самое длительное реалити-шоу "Дом-2", занесённое в книгу рекордов Гиннесса.
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