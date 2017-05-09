ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - тренинг "Как избавиться от чувства вины и обиды?" Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а. Подробности здесь.
11:00, 13:00 - "Детство, опалённое войной". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Он, Она, окно, покойник". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - мастер-класс "Как войти в ресурсное состояние и перестать откладывать свою жизнь на потом" проводят Павел Ковалев – бизнес-тренер Открытого университета Марка Кукушкина, life-консультант в сфере логического познания себя, эксперт по ораторскому мастерству; Владимир Кармазин – основатель компании Hi School, сооснователь ДЦ "Клюква", корпоративный тренер, лайф-коуч. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
20:00 - Света Костко и Андрей Злоян: Песни военных лет. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:00 - пресс-конференция "Специализированная выставка по развитию комфортной городской среды "Тюмень — наш дом" с участием заместителя главы администрации города Тюмени Максима Афанасьева. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Контактный телефон: 8 (3452) 59-52-47 - Ирина Шемякина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1869 году торжественное открытие Первой трансконтинентальной железной дороги США.
В 1883 году в Москве зажглись первые 22 электрических дуговых фонаря.
В 1907 году Петр Столыпин в Госдуме заявил: "Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия".
В 1932 году в Ленинграде завод "Коминтерн" выпустил первые 20 советских телевизоров.
В 1947 году на киностудии "Ленфильм" прошёл общественный просмотр новой кинокартины "Золушка".
В 2005 году — попытка теракта на площади Свободы в Тбилиси. Гражданин Грузии Владимир Арутюнян бросил гранату в сторону трибуны, на которой находились Джордж Буш и Михаил Саакашвили. Граната не взорвалась.
В 2008 году активизировался крупнейший вулкан Европы — Этна. Последнее крупное извержение было в 2001 году, а также в ноябре 2007 года.
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