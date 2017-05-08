ДЛЯ ВСЕХ
Празднование Дня Победы:
10:00 - торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона и праздничное шествие жителей Тюменской области "Салют, Победа!" Шествие с портретами родственников-фронтовиков "Бессмертный полк". Центральная площадь.
12:00 - концертная программа, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Площадь у здания Технопарка, улица Республики, 142.
12:30 - концерт в честь Дня Великой Победы. Дворец "Пионер", улица Челюскинцев 46, двор.
13:00 - благотворительный гала-концерт с участием победителей конкурса "Волшебные ступеньки -2017". Тюменский театр кукол, улица Кирова, 36.
16:00 - танцевальный вечер "Танцплощадка Весна 45-го", 17:00 - кино-музыкальный вечер "Мелодии Победы". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1.
18:00 - театральный проект "Песни памяти". Площадь у здания Технопарка, улица Республики, 142.
23:00 - праздничный фейерверк. Набережная Туры.
16:00 - "Как на Машу зубки обиделись". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
17:00 - Песни Победы. FreeDom club, улица Ленина, 4.
19:00 - марафон современного военного кино. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1911 году русский учёный Б.Л. Розинг провёл первую в мире телевизионную передачу.
В 1913 году состоялся первый полёт гидроплана С-10 "Гидро" И.И. Сикорского.
В 1922 году взят под домашний арест патриарх всея Руси Тихон.
В 1944 году войсками 4-го Украинского фронта освобождён Севастополь.
В 1945 году в в 0:43 по московскому времени (8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени) в районе Берлина Карлсхорсте генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, который подтвердил время прекращения огня — 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени). От германской стороны акт также подписали: представитель люфтваффе — генерал-полковник Штумпф и кригсмарине — адмирал фон Фридебург. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами Теддер.
В 1975 году в Ленинграде открыт памятник героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
В 2002 году террористический акт в Каспийске произошел во время парада, посвящённого Дню Победы, в 2004 прогремел взрыв на грозненском стадионе - в результате теракта погиб президент Чечни Ахмад Кадыров.
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